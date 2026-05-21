Pablo Lemus inaugura la escultura monumental ‘La Canarihna’ frente al Estadio Jalisco.

Para sumar espacios públicos como legado para la ciudad, en donde converjan la ciudadanía y el arte urbano, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la presentación de la escultura monumental “La Canarihna”, ubicada en una nueva plazoleta frente al Estadio Jalisco, en Guadalajara.

La obra es un homenaje a la pasión y trayectoria futbolística de la escuadra verdeamarela y su histórico jugador número 10, con una altura de 9.5 metros y un peso de 2 toneladas, elaborada al bronce fundido y cuya base emula a la Copa Jules Rimet.

El Coloso de la Calzada Independencia, el Estadio Jalisco, ha sido sede mundialista en dos ocasiones y, en 1970, recibió a la Selección de Brasil, que se coronó campeona en dicho Mundial de Fútbol.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, afirmó que las grandes ciudades se distinguen por el arte y los espacios públicos. Es por ello, dijo, que desde su encomienda al frente del Gobierno de Guadalajara se pensó en este legado deportivo que quedará como herencia para la ciudad.

“Espacio público, arte urbano (…) Guadalajara es una ciudad que llama la atención en el mundo y como tal nos debemos de comportar, hacer obras de infraestructura de primer mundo”, señaló.

La efigie se instaló en una plazoleta, intervenida a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que consta de un andador con adoquín, cimentación para la escultura, guarniciones, alumbrado e iluminación, cruceros seguros, mobiliarios, señalamientos, arbolado y vegetación; la inversión fue de 4.2 millones de pesos.

Pablo Lemus destaca obras

Lemus Navarro destacó las obras que formarán parte del legado de la ciudad como la rehabilitación de Carretera a Chapala, el principal ingreso a la ciudad de Guadalajara, además de la próxima puesta en marcha del sistema de electromovilidad: la Línea 5 del transporte público.

Ahora frente al Estadio Jalisco, que ha sido dos veces sede mundialista, luce "La Canarinha" una nueva escultura del arquitecto, Alejandro Velasco. Les invito a conocer los detalles de su develación en este video: pic.twitter.com/GQOvnTBRtT — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 21, 2026

El mandatario estatal destacó que para las y los aficionados que asistan al Estadio Jalisco, hoy se tendrá un nuevo punto de referencia con la escultura monumental y agregó que estas acciones, en que convergen cultura e infraestructura urbana, se convierten en motivos para vivir la ciudad.

“Quienes venimos desde chavos, éste es un parteaguas (…), vas a poder venir al partido, te vas a tomar una foto, va a estar muy bien iluminada la escultura, es monumental, prácticamente 10 metros, y ya te vas a poder ir a presenciar el partido”, explicó Lemus.

Alejandro Velasco, artista plástico y fundador de Artística Velasco —quien ha participado en obras monumentales desde hace 17 años—, celebró que este lugar se pueda convertir en un ícono para Guadalajara, y externó su gratitud por la confianza para realizar esta obra.

Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, señaló que con la rehabilitación de la plazoleta e instalación de la nueva escultura monumental se recupera un espacio público para la ciudad y las familias tapatías.

Agregó que Guadalajara será tres veces mundialista, y hoy regresa un símbolo con esta proyección previo a la Copa de Futbol, que se convertirá en un punto para turistas y locales que acudan a él a recordar las fiestas mundialistas que se realizaron en la ciudad en México 70 y México 86.

“Este regalo es la posibilidad de venir a habitar el espacio público (…) Es una de las mejores inversiones que podemos tener, porque eso permite que la gente tenga razones para venir aquí a compartir con sus hijas, con sus hijos, a, sí tomarse una fotografía, pero sobre todo, llevarse un momento de comunidad”, dijo.

Juan José Fragie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, indicó que esta escultura monumental se convertirá en un legado en físico que dejará el Mundial de Futbol 2026.

Explicó que será un punto de encuentro para las niñas y niños, y las generaciones que vivieron la fiesta del balompié hace más de cinco décadas.

“Esta obra comenzó con una idea y un sueño que es del Gobernador, yo recuerdo cuando iba a iniciar y él insistió muchísimo en hacer una escultura que representara la historia que tuvimos de los dos Mundiales”, explicó.

A la develación acudieron servidores públicos estatales y municipales, Embajadores del Comité GDL 2026, miembros de la comunidad cultural, así como ciudadanos y usuarios del Mi Macro Calzada, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse la fotografía en esta pieza, que residirá en un lugar insignia para Guadalajara, acompañando a la Plaza Brasil, legado que prevalece en torno a la gran fiesta deportiva, el Mundial de Futbol 2026.

Nos fuimos del Estadio Jalisco a seguir trabajando en Palacio de Gobierno usando Mi Macro Calzada. pic.twitter.com/J5gz7LMs9B — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 21, 2026

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JVR