Giran orden de aprehensión contra empresario José Lobatón ligado a fraude inmobiliario

Giran orden de aprehensión contra José Lobatón, dueño de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, luego de que no se presentara a una audiencia judicial programada este miércoles en Monterrey, Nuevo León, como parte de las investigaciones por presunto fraude inmobiliario.

La medida fue determinada por un juez tras considerar injustificada la ausencia del empresario, quien enfrenta múltiples denuncias de inversionistas y compradores afectados.

Durante la audiencia, la defensa de Lobatón argumentó que el empresario se encontraba hospitalizado y solicitó que la comparecencia se realizara de manera virtual; sin embargo, el juez ordenó que debía acudir presencialmente. Ante la falta de presentación, las autoridades judiciales procedieron con la orden de captura.

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El caso de Proyectos 9 se ha convertido en uno de los escándalos inmobiliarios más relevantes en Nuevo León durante los últimos meses.

La Fiscalía General de Justicia del estado mantiene abiertas múltiples carpetas de investigación relacionadas con la venta de departamentos y desarrollos residenciales que presuntamente fueron comercializados sin ser concluidos o entregados a los clientes.

Juez gira orden de aprehensión contra empresario ı Foto: Especial

De acuerdo con reportes locales, actualmente existen más de 180 denuncias acumuladas contra la empresa y el monto estimado del presunto fraude superaría los 500 millones de pesos y habría dejado cerca de 200 víctimas.

En semanas recientes, José Lobatón promovió distintos amparos para intentar evitar una posible captura y otras medidas judiciales en su contra. Aunque obtuvo algunas suspensiones provisionales, otros juzgados federales rechazaron concederle la suspensión definitiva, lo que permitió que el proceso penal continuara avanzando.

Paralelamente, grupos de afectados se han manifestado en distintas ocasiones frente al Palacio de Justicia de Monterrey para exigir a las autoridades mayor rapidez en las investigaciones y la recuperación de su patrimonio.

Algunos denunciantes aseguran haber invertido millones de pesos en proyectos inmobiliarios de lujo que hasta ahora permanecen detenidos, abandonados o sin avances visibles.

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MSL