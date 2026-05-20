Consolidan trabajo regional para la paz y seguridad en la Montaña Baja de Guerrero

Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar las acciones en materia de seguridad y construcción de paz en la región Montaña Baja, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales.

En representación del Gobierno de México participó el coordinador de Operación y Seguimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, quien destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno como parte de la estrategia nacional de seguridad pública.

Durante la sesión, el secretario técnico de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Héctor Ocampo Popoca, señaló que uno de los objetivos centrales de estos encuentros regionales es fortalecer la participación de las y los alcaldes, así como consolidar el intercambio de información entre las autoridades para atender de manera oportuna las situaciones que se presentan en cada municipio.

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En su mensaje, el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros reiteró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene de manera permanente la coordinación de las Mesas para la Construcción de la Paz en Guerrero, privilegiando el trabajo conjunto entre las instituciones federales, estatales y municipales para atender las causas que generan la violencia y fortalecer la estabilidad en las regiones del estado.

“Por indicaciones y con la conducción permanente de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, seguimos fortaleciendo estos espacios de coordinación donde lo más importante es mantener la comunicación entre autoridades, generar confianza institucional y actuar de manera conjunta en beneficio de la población”, expresó.

Rodríguez Cisneros señaló que las mesas regionales permiten construir acuerdos, compartir información estratégica y dar atención puntual a las problemáticas de cada municipio, siempre privilegiando el diálogo y la coordinación institucional.

“Hoy más que nunca necesitamos mantenernos unidos los tres órdenes de gobierno. Cuando Federación, estado y municipios trabajamos coordinados, podemos responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía y generar mejores condiciones de paz y seguridad para nuestras comunidades”, añadió.

Asimismo, reconoció la presencia y el trabajo permanente de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad, autoridades municipales, así como la participación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, al señalar que la construcción de la paz requiere responsabilidad compartida, comunicación constante y presencia institucional en territorio.

En este encuentro participaron las alcaldesas y alcaldes Mercedes Carballo Chino, de Chilapa; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Guillermo Matías Marrón, de Atlixtac; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; y Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala.

También asistieron el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna; el comandante de la 35 Zona Militar, general Juan Ignacio Hernández Velazco; representantes de la Guardia Nacional encabezados por el general brigadier Óscar Ponce de León; así como personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre Federación, estado y municipios permite fortalecer las acciones preventivas, atender de manera cercana las necesidades de la población y avanzar en la construcción de condiciones de estabilidad y paz en la región Montaña Baja.

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JVR