Jalisco está listo para recibir el Mundial de Futbol 2026

Jalisco está listo para el Mundial de Futbol 2026 y, a través de planeación y coordinación, aplicará una estrategia integral de seguridad, movilidad, espacios públicos, turismo y salud.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, anunció que la sede más mexicana del Mundial recibirá a más de 3 millones de visitantes y ocho selecciones nacionales, del 11 de junio al 19 de julio.

El despliegue en el operativo de seguridad, conformado por los tres órdenes de gobierno, reunirá el trabajo de más de 15 mil elementos.

“Desplegaremos a más de 15 mil elementos de los tres niveles de gobierno en el Área Metropolitana de Guadalajara, y tendremos en operación el Centro de Monitoreo y Videovigilancia más moderno del país —C5 Escudo Jalisco—”, afirmó el Gobernador del Estado.

Explicó que el despliegue operativo pondrá especial atención en el Estadio Guadalajara, el Centro Histórico —donde se ubicará el Fan Fest—, así como en los Pueblos Mágicos del estado, como Chapala, Tequila, Tapalpa o Puerto Vallarta.

“Nuestro Centro Histórico estará listo para recibir el FIFA Fan Festival durante 39 días, compartidos en pantallas gigantes, gastronomía, cultura y experiencias completamente gratuitas para todas las edades”, refirió Lemus Navarro.

En materia de movilidad, el Gobernador del Estado, recordó que en los primeros días de junio comenzará a operar el nuevo sistema de electromovilidad, la Línea 5, conectando con mayor agilidad, seguridad y comodidad al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la metrópoli tapatía.

“Cuando las y los aficionados bajen del avión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, catalogado como el mejor de América Latina, encontrarán una nueva imagen urbana totalmente renovada, en el ingreso del aeropuerto a nuestra ciudad”, explicó.

Vamos a recibir al mundo al estilo Jalisco: con orgullo, con hospitalidad, con alegría y con la grandeza de nuestra gente.



El Mundial durará unas semanas, pero las obras se quedan como un legado para las y los jaliscienses. Con mejor movilidad, espacios públicos renovados, mayor… pic.twitter.com/IAWCCQyhjF — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 27, 2026

La Carretera a Chapala ahora cuenta con carriles en concreto hidráulico, banquetas, ciclovía, arbolado e iluminación.

Otra facilidad logística, que beneficiará a los visitantes al Mundial de Fútbol 2026, será la apertura del patio para vehículos de plataforma que cuenten con registro previo, construido por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Se ubicará a menos de un kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para que los usuarios tomen este transporte para trasladarse con seguridad y agilidad a donde requieran.

“(Contará) con iluminación, seguridad, baños y zona de espera, los visitantes podrán tomar un autobús a unos metros de la salida de la terminal que los llevará de forma gratuita y segura a este lugar, al que solo podrán ingresar autos de plataforma que cuenten con un registro previo, tal como sucede en los aeropuertos más importantes del mundo”, puntualizó.

Lemus Navarro agregó que la agenda promoverá las visitas al Centro Histórico de Guadalajara, a los Pueblos Mágicos y a los destinos de playas de Jalisco.

El plan de recepción, en la sede más mexicana, incluye herramientas digitales de asistencia con información consular y facilidades para que los visitantes disfruten de la oferta gastronómica local, recientemente galardonada en la prestigiosa Guía Michelin.

“Desde su llegada, cada visitante tendrá información sencilla y en su idioma, con códigos QR para descargar la aplicación Jalisco Alerta, además de un chatbot y una línea de atención 24 horas”, explicó Pablo Lemus sobre la asistencia virtual que se les brindará a los visitantes.

El Gobernador recordó que se han realizado diversas obras e inversiones en el Centro Tapatío, y otros puntos tradicionales de la metrópoli tapatía, donde los visitantes podrán disfrutar de la belleza e historia de Jalisco.

¿Ya conocen la app de Jalisco Alerta?



Es una herramienta diseñada para mantener informada a toda la población. Les invito a descargarla y conocer, de primera mano y desde una fuente confiable, lo que sucede en nuestro estado.



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“Renovamos Plaza Liberación. Ahora tiene más espacio público, más árboles, mejor iluminación, fuentes rehabilitadas y una conexión peatonal más bonita con el Teatro Degollado; rehabilitamos el Paseo Cabañas, que tendrá un espejo de agua con chorros interactivos, para que niñas, niños, familias y visitantes disfruten este espacio sin barreras y con una vista espectacular del Hospicio Cabañas”, dijo el mandatario.

La oferta musical, indicó, será representada por cinco conciertos gratuitos.

El 17 de junio tocará la banda tapatía Maná y el 25 de junio se presentará Alejandro Fernández, ambos en la zona de la Glorieta Minerva, donde se estima que podrán asistir, al menos, 100 mil personas cada día.

Además, el 25 de junio cantará en nuestra ciudad Placido Domingo, quien tiene una conexión especial con Jalisco, en el marco del partido España contra Uruguay.

“Tendremos dos conciertos más, otro en Guadalajara y uno más en Puerto Vallarta con artistas internacionales que muy pronto anunciaremos”, anunció el mandatario estatal.

En los próximos días, iniciará operaciones el corredor de electromovilidad Francisco Medina Ascencio, con 38 unidades eléctricas que darán servicio a 20 mil personas en Puerto Vallarta, para reducir hasta 40 por ciento las emisiones en la costa.

En materia sanitaria el Gobernador del Estado, precisó que la atención médica requerida, así como el control epidemiológico durante el Mundial, serán dos aspectos que estarán atendidos de manera profesional y oportuna.

“En salud también estamos listos. Controlamos el brote de sarampión en tiempo récord, (...), y si bien en México no hay casos confirmados de ébola, Jalisco está preparado con vigilancia preventiva en aeropuertos, hospitales y puntos de ingreso internacional”, declaró Lemus Navarro.

Para la comunidad educativa, las clases de las niñas y niños de educación básica serán virtuales los días que se disputen los partidos en el Estadio Guadalajara.

“Lo que sí haremos es en los días de partido en nuestra ciudad, las clases serán virtuales para educación básica, con el fin de tener una vialidad más fluida y que también las niñas y niños puedan vivir la emoción mundialista a plenitud”, recordó Lemus.

Las obras quedan como legado para los y las jaliscienses, con mejor movilidad, espacios públicos renovados, mayor seguridad y una ciudad más ordenada.

“Vamos a recibir al mundo al Estilo Jalisco: con orgullo, con hospitalidad, con alegría y con la grandeza de nuestra gente”, finalizó Pablo Lemus.

Al Estilo Jalisco mejoramos la movilidad; “Guadalajara Te Lleva”, es una estrategia pensada para que las y los usuarios de la zona de Huentitán puedan trasladarse de manera digna, segura y gratis.



En equipo, brindamos un mejor servicio de transporte público para que las y los… pic.twitter.com/u2HKIjzBOZ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 26, 2026

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LMCT