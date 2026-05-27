Nace géiser en el patio de casa en Michoacán

EL EVENTO hidrotermal se gestó en el patio de un predio en un área rural, por lo que sus habitantes fueron desalojados.

UN FENÓMENO tipo géiser apareció ayer en el patio de una vivienda en la comunidad de El Salitre, en Ixtlán de los Hervores, Michoacán.

De acuerdo con los testigos, de repente del suelo comenzó a brotar agua caliente y lodo del suelo, lo cual provocó la movilización de las autoridades para resguardar la integridad de los habitantes y de los animales del predio.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán explicó que la manifestación registrada en el municipio de Ixtlán corresponde a una actividad hidrotermal natural relacionada con el calor interno de la tierra y el sistema geotérmico activo en la región.

Agregó que personal especializado a su cargo se dirigió al lugar para realizar labores de inspección y monitoreo permanente en la zona.

El Tip: IXTLÁN de los Hervores es la cabecera de un municipio conocido por sus aguas termales y géiseres; su población se dedica mayoritariamente a la actividad agropecuaria.

Entre las acciones técnicas que se llevaron a cabo destaca el monitoreo de temperatura, presión y periodicidad de las expulsiones, así como el análisis de agua y gases, además de estudios geológicos y geofísicos del subsuelo.

Como medida preventiva, se desalojó a la familia que habita el sitio, se retiraron porcinos de bodegas cercanas, así como tanques de gas del área, y se determinó la suspensión preventiva de clases en un preescolar cercano.

Protección Civil de Michoacán exhortó a la población a no acercarse al área y mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales.

De igual forma, al lugar arribaron especialistas de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para realizar los estudios técnicos necesarios sobre el evento hidrotermal natural registrado en la comunidad de El Salitre, con el fin de mantener la comunicación y la labor conjunta con autoridades locales, para orientar las acciones preventivas correspondientes.