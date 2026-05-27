Violencia alcanza su máximo en Colima con el gobierno de Indira

UNO de los ocho vehículos incendiados el lunes; en la imagen, un tráiler en Tecomán

Con la gobernadora Indira Vizcaíno, la violencia homicida en Colima, representativa de la inseguridad, ha alcanzado sus máximos históricos con un escalamiento de 16.4 por ciento, que vio la cúspide en 2024, cuando ocurrieron 906 asesinatos, para un promedio de cinco cada dos días.

Durante los primeros cuatro años de gobierno de la mandataria morenista, de 2022 a 2025, se reportaron tres mil 350 asesinatos, mientras que en el cuatrienio previo, correspondiente al sexenio de su predecesor José Ignacio Peralta, se registraron dos mil 878 crímenes.

El Dato: LA PERCEPCIÓN de inseguridad en Colima capital ronda 85.7 por ciento de sus habitantes, mientras que en Manzanillo asciende a 71.4 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, en 2022, primer año de gobierno de la mandataria Vizcaíno, se reportaron 887 homicidios dolosos; el año siguiente fueron 895; en 2024 ascendieron a 906, mientras que para 2025 se registraron 662 asesinatos.

Sin embargo, no sólo los homicidios dolosos sitúan a la entidad como una de las más peligrosas para sus habitantes y visitantes, pues seis delitos de alto impacto se dispararon, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 y el lapso enero-abril de 2026.

Los registros del Observatorio Nacional Ciudadano permiten establecer que, además del homicidio doloso, la extorsión, la violación, la violencia familiar, el narcomenudeo y las lesiones dolosas experimentaron un repunte.

El delito que más creció fue el narcomenudeo, ya que en el primer cuatrimestre de 2025 se reportaron 599 casos, mientras que al año siguiente la cifra se disparó a 891, lo que supone un aumento de 48 por ciento.

La extorsión, la violación, la violencia familiar y las lesiones dolosas tuvieron incrementos de 27, 37, 7 y 7 por ciento en forma respectiva.

ENFRENTAMIENTO. El lunes pasado, el clima de inseguridad que azota a la entidad tuvo su última expresión, después de que el gobierno estatal, en su penúltimo año de ejercicio, decidió llevar a cabo un operativo propio en contra de la delincuencia que opera en el territorio.

Producto del operativo llevado a cabo por la fiscalía del estado, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la institución, en el municipio de Tecomán, a la altura de la comunidad de Caleras, lo que originó una intensa movilización de fuerzas de seguridad y narcobloqueos carreteros, con incendio de vehículos, derivados de una operación policial estrictamente local.

70 por ciento de los colimenses se siente inseguro donde vive

El estallido de la violencia ocurrió luego de que la Policía Investigadora atendiera un reporte de emergencia en la zona sur del estado.

Mientras realizaban la operación, los miembros de la corporación de investigación delictiva fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde un vehículo en un punto cercano al poblado de Caleras. Al responder el ataque, dos civiles armados murieron, mientras que dos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron lesionados.

A raíz de dicho enfrentamiento, corporaciones estatales y federales de seguridad implementaron un operativo para ubicar y capturar a los agresores y, como respuesta, presuntos criminales incendiaron vehículos para interrumpir la circulación en diversos puntos carreteros.

La violencia alcanzó tal magnitud, que la gobernadora Indira Vizcaíno tomó la decisión de suspender clases en cuatro municipios de la entidad, a raíz de los hechos violentos ocurridos en varios puntos de la región: Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.

En entrevista televisiva, el secretario de Seguridad Pública de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, dijo que el saldo de la violencia del lunes era, hasta ayer, de dos civiles abatidos por las fuerzas estatales y cinco personas detenidas, entre ellas un ciudadano de origen estadounidense vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); además, al menos ocho vehículos fueron incendiados y colocados para obstruir los tramos carreteros, lo que ratifica a Colima como uno de los estados de mayor vulnerabilidad ante la operación de grupos de la delincuencia organizada.

TERRITORIO ACORRALADO ı Foto: Especial

SIN PAZ. Cifras del Índice de la Paz México 2026 (IPM), del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), mencionan que Colima, por cuarto año consecutivo, se ubicó como el estado menos pacífico del país, ya que volvió a registrar la peor tasa de homicidios a nivel nacional, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes.

Además, siete de sus 10 municipios tienen tasas de “homicidio extremas” que, según el IEP, son las que superan las 50 muertes por cada 100 mil habitantes.

En 2025, el puerto de Manzanillo registró la tasa de asesinatos más alta del país, con 242, y una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes.

No obstante, el puerto de Manzanillo no es el único municipio de Colima que aparece entre los 10 municipios más violentos, ya que la capital se posicionó en el cuarto puesto, con 139 casos de homicidio y una tasa de 97.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

También en 2025, el estado de Colima se ubicó como la entidad con el mayor deterioro en su tasa de delitos graves, pues registró el promedio de ilícitos cometidos con armas de fuego más alta del país por cuarto año consecutivo, con 68.9 incidentes por cada 100 mil habitantes.

El secretario de Seguridad de Colima precisó que los dos agentes de la Fiscalía General del Estado que resultaron lesionados el lunes no se encuentran graves.

Añadió que el ciudadano estadounidense detenido tenía orden de aprehensión en suelo estadounidense, por lo cual fue enviado a su país.