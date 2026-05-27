Nombran mando policial en Tabasco

EL MANDATARIO de Tabasco, Javier May, anunció ayer que Alejandro Leal López fue designado nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en sustitución de Serafín Tadeo Lazcano.

Asimismo, fue nombrado Omar Castañeda Ríos como nuevo comisionado de la Policía Estatal.

Leal López tiene 20 años de experiencia profesional en materia de seguridad pública, al desempeñarse en áreas operativas, tácticas y de dirección estratégica dentro de instituciones federales.

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El nuevo funcionario se formó en la entonces Policía Federal, donde participó en operaciones especiales de seguridad, vigilancia, protección y labores de seguridad aeroportuaria, fortaleciendo su perfil en tareas operativas de alto nivel.

También formó parte de la Guardia Nacional, además de ocupar diversos cargos directivos dentro de la administración pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Se menciona de manera extraoficial que se trata de un perfil próximo al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el Servicio de Protección Federal se desempeñó como director general de Profesionalización y como director general de Servicios de Seguridad, cargos desde los cuales participó en procesos de capacitación y gestión operativa.