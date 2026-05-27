Reconoce titular de SSPC, Omar García Harfuch, reducción de 50% en homicidios de Jalisco

Como producto de la coordinación entre autoridades federales y estatal, se registra una reducción de 50% en los homicidios en Jalisco, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch destacó la estrategia sostenida en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que calificó como el mayor generador de violencia en el estado y en otras entidades del país.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

De diciembre a la fecha, añadió García Harfuch, se han dado golpes estratégicos contra este grupo criminal, como lo es el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, así como la detención de “Delta 1” y “El Jardinero”.

A esto se suma al detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, y 3 integrantes de su gabinete, a causa de delitos como extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado.

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FGR