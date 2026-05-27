Homicidios dolosos han disminuido 49% durante Gobierno de Claudia Sheinbaum

En lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos han disminuido un 49 por ciento, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al arranque de su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue quien en primer lugar destacó la reducción de 49 por ciento en homicidios en México durante su gobierno.

Ya en su oportunidad, Omar García Harfuch dijo que la tendencia a la baja no tiene precedentes.

“El promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro País”, afirmó Omar García Harfuch.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“De septiembre de 2024 a mayo de 2026 se registra una disminución preliminar de 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso”.

De acuerdo con la imagen presentada en la mañanera, en septiembre de 2024 se registraban 86.9 homicidios diario en promedio, mientras que en mayo de 2026 se han dado 44.3 homicidios.

De acuerdo con Omar García Harfuch, la baja en homicidios tiene que ver con varios factores alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada en el actual Gobierno.

📉🇲🇽 Los homicidios dolosos en México han bajado 49% desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, informó Omar García Harfuch durante el más reciente reporte de seguridad. 🚨 https://t.co/aP9LsP85Lb #ClaudiaSheinbaum #OmarGarciaHarfuch #Seguridad pic.twitter.com/rOtmaBJ8ku — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

Entre los factores puso la consolidación de la Guardia Nacional, la inversión en materia de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.

“Esta disminución tiene que ver con varios factores, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum”

El Secretario Omar García Harfuch informó que desde el inicio del actual Gobierno han sido detenidas cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto.

“Desde el inicio de la administración se han detenido a cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumenta la paz en la población”, agregó.

Al inicio de la mañanera, la Presidenta Sheinbaum presumió la disminución de los homicidios.

“Incluso mayo son muy buenos resultados, la reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo, de septiembre (de 2024) a la fecha es de 49%, 49 por ciento%”, sostuvo la Mandataria federal.

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FGR