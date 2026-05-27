Maru Campos llega a comparecer ante la FGR de la Ciudad de México

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México por caso de agentes estadounidenses.

La mandataria estatal Maru Campos llegó a la sede de la FGR en punto de las 10:00 horas.

Previamente, en entrevista con Azucena Uresti, el vocero del PAN, Jorge Triana, dijo que Maru Campos prefirió acudir a la CDMX en vez de comparecer en Ciudad Juárez, donde fue citada inicialmente por autoridades.

“Ella tiene la potestad de decidir a qué oficina va a acudir y está tomando esta decisión”, apuntó el panista.

Maru Campos ya se encuentra en la CDMX y acudirá a declarar en calidad de testigo ante la FGR, cuya sede se ubica en la colonia Doctores, alrededor de las 10 de la mañana.

🥊#MesaDeDebate | “Maru Campos es una perseguida política, no es narca como otros”, defiende @MarcelaGuerraNL, diputada del PRI.



➡️@PaulinaRubioFdz, diputada del PAN, se suma y reitera que “nadie vio a Rocha Moya” declarar, “mientras tenemos a una gobernadora que va a dar la… pic.twitter.com/94cpldxoys — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se presentó en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, como parte de las figuras que acompañarán esta mañana al Partido Acción Nacional en un acto en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Con información de Elizabeth Hernánez

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