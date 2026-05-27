‘Salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo’: Maru Campos | VIDEO

Tras comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos afirmó que “salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo”.

“Yo no me escondo”, dijo Maru Campos en un discurso afuera de las instalaciones de la Fiscalía.

Maru Campos dijo que buscan perseguirla y fabricarle un caso para convertirla en inculpada.

“¿Qué más quieren saber de mí?”, cuestionó Maru Campos, a lado de líderes panistas que acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

“A los chihuahuenses y mexicanos que no se dejan doblar, pregunto, ¿qué vamos a hacer para defender a México de este gobierno totalitario que pretende acabar con nuestras libertades?”, añadió la gobernadora de Chihuahua Maru Campos.

Maru Campos aseguró que el enojo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con ella es que desmanteló uno de los laboratorios de sus socios, que les cortó el negocio.

“Y hay que decirlo con toda claridad: se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, afirmó Maru Campos.

“No guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido”.

🚨 ‘Salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo’: Maru Campos



Tras comparecer ante la FGR en la Ciudad de México, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que acudió a “dar la cara” y afirmó: “Yo no me escondo”. https://t.co/iOBMJ15Lwl#MaruCampos #FGR… pic.twitter.com/hzsYUaosUp — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

Previamente, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que acudieron a la FGR a denunciar políticamente la persecución de la que es objeto la Gobernadora por parte de la 4T.

“Venimos aquí a denunciar lo que ahorita se explicará, lo que quiero decir es que venimos a denunciar políticamente la persecución de la cual está siendo objeto Maru Campos de la 4T”, sostuvo el dirigente panista nacional.

La mañana de este miércoles Maru Campos llegó acompañada del líder del PAN, Jorge Romero, y del panista Roberto Gil.

Maru Campos atendió la comparecencia para revisar la presumible participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar laboratorios en la Sierra Tarahumara, en abril pasado.

▶️ *Te invitamos a ver la transmisión en vivo del mensaje de Acción Nacional desde la Fiscalía General de la República:*



*#YoConMaru* 🇲🇽 https://t.co/2Dpl7OSS4v — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 27, 2026

Mensaje de la Gobernadora de Chihuhua

Maru Campos. Quiero saludar a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto que gracias a mis compañeros que me acompañan esta mañana, para mí es un honor que acompañen a una servidora, amigos de muchos años, de muchas batallas, muchísimas gracias.

Gracias, presidente. Sobre todo, a ti que has estado tan cerca apoyando a unas servidoras. Gracias.

Pues hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales. Y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicciones.

Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, esos días, de manera muy extraña, me citaron. Y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpado.

No guardaron las formas, no respetaron la ley, atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido. Y mucho más allá de todo temor personal, hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo ya, totalitarismo al que todos estamos expuestos.

Un autoritarismo, totalitarismo que se permite violar la constitución, sin consecuencias y sin rubor alguno.

Es indignante el doble rasero de este régimen morenista. Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa —acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que ya piden su extradición— les dan impunidad absoluta.

A ellos los cobijan durante semanas, mientras que a una servidora y al Estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan con consistente restricción de licencia.

Hoy, a mí me citan, tramposamente, para declarar, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables. Que quede muy claro, no se trata de casos iguales, no es lo mismo. Por más que busque Morena y la 4T empatar cartones para cubrir sus crisis y sus vínculos con el crimen organizado que están muertos de miedo por lo que viene para ellos. Ellos están acorralados por la realidad que dolorosamente vive su Estado.

A mí, en cambio, no me han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirme. Ese es el México en el que vivimos, un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes mientras persiguen a quienes intentamos ir a hacer cumplir la ley.

Vivimos la eliminación de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Hoy no hablo por mí, hoy no hablo por Maru Campos, hoy no hablo por Chihuahua, hoy hablo por México. Hoy persiguen a la gobernadora de un estado que nunca se ha callado ante las injusticias. Y todos, todos tenemos que levantar la voz porque si callamos después vendrán por ustedes. Y no nos vamos a callar, ¿verdad compañeros? ¡No!

Este régimen totalitario de la 4T de Morena ya quitó los medicamentos a los padres de niños enfermos de cáncer y encima los acusó de terroristas. Porque apenas hace unos días golpearon a los maestros por reclamos legítimos.

Porque ignoran sistemáticamente a las madres buscadoras, llamándolas desestabilizadoras. Sí, sí, sí. A esas madres, a esos padres, a esas mujeres, a esos hombres de familia que en la soledad y en el dolor extremo buscan y excavan con pico y pala a sus hijos. Todo ello mientras se encubren a quienes hacen vínculos con el narcotráfico. Ese narco que asesina familias, que desaparece personas, que llena de dolor el país.

No normalicemos México lo que hoy sucede. No normalicemos el dolor. No normalicemos la violencia, no normalicemos el crimen, no normalicemos las mentiras y la indolencia del gobierno ni su afán por acabar con quien piensa o actúa diferente. Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua, mañana puedes ser tú cualquiera de nosotros. Si hoy soy la señalada y la perseguida por el simple delito de no ser cómplice, por el contrario, dar resultados... Pues esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus hijos, de sus derechos y libertades de la justicia misma.

Esto se trata de recuperar aquello que hemos perdido, la posibilidad de cada persona para andar y caminar libres en nuestra patria.

Por eso, aquí, frente a esta fiscalía, pregunto. ¿Qué más quieren saber de mí? ¿De qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad, porque yo no me escondo.

Y a ustedes, a los chihuahuenses y a los mexicanos de bien, que no se dejan doblar, les pregunto a todos, ¿qué vamos a hacer juntos para defender a México de este gobierno totalitario que pretende acabar con nuestras libertades?

¡Por la libertad, por nuestra patria y por las familias que juramos proteger! lucharemos hasta donde tope.

México, Chihuahua, no te detengas. ¡Que viva Chihuahua, que viva México! ¡No te detengas, México! ¡No te detengas nunca! ¡Gracias!

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FGR