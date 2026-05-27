Cámara de Diputados discute en lo particular aplazar la elección judicial hasta 2028

La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reanudó este miércoles la segunda sesión del periodo extraordinario, para dar paso a la discusión en lo particular del dictamen de reforma constitucional que aplaza la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028.

López Rabadán indicó que se tienen registrados 146 oradores y 297 reservas enlistadas, solamente para el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

Por ello, pidió a las y a los oradores que cierren su participación al llamado que la Mesa Directiva haga, con el fin de “concluir este debate en el mes presente y en lo posible pueda estar en tiempo y forma”.

Alrededor de las 9:40 horas, se concedió la palabra a la diputada María del Rosario Orozco Caballero (Morena), para abrir la presentación de reservas del documento avalado en lo general, con la mayoría calificada de 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones.

EN VIVO / Continuación de la Segunda Sesión Extraordinaria del 26 de mayo de 2026 https://t.co/LDZWpSPFuj — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 27, 2026

Aprobada en lo general

Durante la noche del martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general aplazar hasta el 4 de junio de 2028 la elección de jueces y magistrados, además de permitir que la revocación de mandato coincida con procesos electorales federales o locales.

En votación nominal, con 341 votos a favor, 124 en contra y 0 en abstención, se aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Reforma al Poder Judicial.

Durante la jornada del martes y con la advertencia de que atenta contra el principio de certeza, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de las reformas constitucionales que buscan agregar como causal de nulidad de procesos electorales la injerencia extranjera y aplazar la elección judicial, aunque hasta el cierre de esta edición solo estaba en avanzada el dictamen relacionado a la reforma judicial.

En el caso de la reforma constitucional que busca agregar como causal de nulidad de procesos electorales la injerencia extranjera se avaló en comisiones, con 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones del vicecoordinador de Morena.

#AlMomento | Las y los diputados aprobaron, en lo general, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma al #PoderJudicial. pic.twitter.com/tIsWp1wn55 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 27, 2026

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LMCT