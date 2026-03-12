Tras 9 horas de bloqueo, liberan la Autopista del Sol.

Habitantes de la sierra de Chilpancingo comenzaron a retirar el bloqueo que mantenían en la Autopista del Sol. La acción comenzó después de más de 9 horas de afectación previo al megapuente de marzo.

Los inconformes exigieron servicios de salud, puentes, pavimentación de calles y la apertura de guardarayas para evitar incendios forestales.

En redes sociales, comenzaron a circular videos de la apertura de la vía después de la interrupción que comenzó a las 10:00 horas de este martes.

El bloque en la Autopista del Sol generó enojo en turistas y población local, pues no podían avanzar y sus planes de este jueves se vieron frustrados.

Además, en redes sociales se dio a conocer que al menos 3 ambulancias no pudieron seguir su camino.

Los afectados comenzaron a organizar algunos bailes y otras actividades para pasar el rato, mientras las autoridades de Guerrero entablaban un diálogo con los inconformes.

¿Cuándo comienza el megapuente de marzo?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó el inicio del mega puente de marzo para el viernes 13.

De acuerdo con la dependencia, los alumnos de las escuelas públicas se deberán presentar hasta el próximo 17 de marzo, con lo que se consuman 4 días de descanso.

Además, se prevé que el próximo 18 de marzo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inicie un paro de labores.

La manifestación de maestros, presuntamente, termina el viernes 20 de marzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR