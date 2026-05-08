Dictan prisión a la madre que “olvidó” a su hijo en el auto

ROXANA “N”, durante la audiencia en la que un juez determinó que permanezca en prisión preventiva, el miércoles.

UN JUEZ de control dictó prisión preventiva a Roxana “N”, la mujer que dejó a su hijo dentro de su auto durante más de 12 horas y que como consecuencia perdió la vida debido a un golpe de calor, en hechos ocurridos en el fraccionamiento La Rioja en Mexicali, Baja California.

La mujer fue imputada por el delito de homicidio en comisión por omisión con dolo eventual y la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 9 de mayo.

El miércoles se realizó la audiencia en la cual la Fiscalía de Baja California confirmó que la mujer estaba alcoholizada. De hecho, expuso que, tras llegar a su domicilio, la imputada continuó con el consumo de alcohol y la publicación de fotos en redes sociales, hasta altas horas de la madrugada.

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El Tip: LA MADRE del niño se encuentra en el penal de Mexicali y mañana se podría definir su vinculación a proceso, por lo que podría enfrentar una condena de hasta 15 años.

En un principio, la mujer había mencionado que olvidó al menor debido a que se quedó dormida, lo cual fue desmentido por la fiscalía.

Entre las pruebas digitales, el Ministerio Público indicó que la mujer permaneció activa en redes sociales durante la madrugada, al utilizar aplicaciones como WhatsApp entre las 3:00 y las 5:30 horas.

Durante la audiencia, también se incorporaron testimonios del padre del menor, quien señaló antecedentes de conflicto con la imputada.

Según dichos elementos, la mujer habría emitido amenazas previas relacionadas con la integridad del niño en medio de problemas de pareja.

En entrevista con medios, el padre del menor, identificado como Juan Carlos, exigió justicia por la muerte de su hijo y lamentó que la madre del pequeño muestre “indiferencia” ante los hechos.

“Me llamó mucho la atención su soberbia y su forma de salir de la audiencia; le ofrecieron la voz tres veces y nunca pidió perdón, nunca habló de su hijo”, dijo.

También lamentó que no fuera más “enérgico” con la madre de su hijo para que la custodia fuera de él.