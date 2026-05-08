Blindan Cuernavaca contra Los Linos

PABLO NIVARDO Aguilera, jefe de la policía de Cuernavaca, ayer, en entrevista.

EL TITULAR de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Pablo Nivardo Aguilera, afirmó que, tras la detención de Don Ramón, presunto líder de Los Linos, la violencia en Morelos tendrá una reducción, así como en la capital.

En entrevista, el funcionario dijo que, aunque no se tienen registros de la organización delictiva Los Linos en Cuernavaca, tras la detención del líder criminal se intensificaron los patrullajes e inspecciones en las colindancias con municipios aledaños para evitar un “efecto cucaracha”.

Explicó que en lo que va de 2026 se tiene detectado que el principal delito que se cometió en la capital fue el robo en sus diferentes modalidades.

La organización delictiva de Los Linos es identificada por su presunta operación en la zona oriente de la entidad.

La detención de Rodolfo “N” se llevó a cabo en un rancho ubicado en el municipio de Yautepec, presuntamente utilizado como punto de operación del grupo.

Durante la acción donde se detuvo al cabecilla, se reportó la muerte de una persona y dos agentes federales resultaron heridos.

El miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, visitó a dos elementos de seguridad que permanecen internados en el Hospital del IMSS de Plan de Ayala.

El funcionario llegó en un helicóptero oficial y aterrizó inicialmente en instalaciones de la Guardia Nacional, desde donde posteriormente se trasladó al hospital para reunirse con los agentes lesionados, quienes se encuentran en terapia intensiva.