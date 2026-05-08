Morena suma abuso de poder a los escándalos

En la imagen, Rachel Hernández, captada en video al agredir a su subordinada, el 4 de mayo, y la diputadalocal Hades Berenice Aguilar Castillo, en imagen de archivo

Además de la coyuntura de corrupción por los presuntos vínculos con el narcotráfico, en los círculos políticos de Morena también gravitan en la escena pública otros escándalos relacionados con abuso en el ejercicio del poder.

En Veracruz, la directora general de Catastro del estado fue captada en video mientras obliga a una funcionaria, subordinada suya, a firmar su renuncia “voluntaria” a través de actos de intimidación, amenazas y agresión incluso física.

El Dato: EL ABUSO de autoridad puede ser denunciado ante el Ministerio Público o a través de los mecanismos administrativos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

A este caso se suma otro ocurrido en Guanajuato, donde la diputada local Hades Aguilar fue exhibida por presuntamente utilizar recursos públicos para financiar gastos personales, con pagos de facturas por servicios médicos para hacerse una cirugía plástica.

EN VIDEO. En el primer caso, a través de un video que circula en redes sociales, Litzy Rubí Ronzón Montiel, jefa del Departamento de Estadística Catastral, denuncia haber sido presionada, retenida y agredida físicamente por Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, directora general de Catastro y Valuación en la Secretaría de Gobierno, para obligarla a firmar su renuncia.

En la grabación se escucha a Hernández exigir con insistencia a su subalterna que firme su dimisión. “No va a haber liquidación… fírmalo, por favor, esto es por las buenas”, se escucha decir.

Luego de unos minutos, la funcionaria agredida responde que revisará el documento antes de tomar una decisión, pero su jefa presuntamente le bloquea la salida y la sujeta agresivamente del brazo en contra de su voluntad.

114 mil 686 denuncias contra funcionarios federales y estatales hubo en 2024

“¿Me puede soltar? Me está lesionando”, reclama la trabajadora en el video.

“No te estoy lesionando”, replica la directora general.

La afectada aseguró que no ha recibido una explicación formal sobre las causas de su despido, por lo que consideró que se trata de un cese injustificado.

Relató que los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor del mediodía, tras concluir una reunión de trabajo.

“Todos salieron y me dejaron sola con la directora. Me puso el documento enfrente y me dijo que lo firmara, que ya no me presentara y que regresara hasta el día 15”, narró.

CON FACTURA. En el otro frente, la diputada morenista Hades Aguilar presentó al Congreso de Guanajuato una factura por una cirugía con un costo de 26 mil pesos. Según la factura, la cirugía se realizó el 17 de diciembre de 2024 y fue por 26 mil 286.28 pesos, a nombre de Operadora Joya Guadalajara, con domicilio fiscal en Av. Ignacio L. Vallarta número 1369, colonia Americana en Guadalajara, Jalisco, con RFC OJG210722SM8 y con la descripción “N12-Eliminado 35”.

Aunque la legisladora eliminó la descripción de lo pagado, se puede constatar que se nombra como médico responsable a Jaime Alejandro Delgado Borunda, que cuenta con la cédula profesional 13609114 en la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva por la Universidad de Guadalajara, según el Registro Nacional de Profesiones, y con consultorio en un hospital de Zapopan, Jalisco.

En las elecciones de 2024, la diputada originaria de Guaymas, Sonora, fue criticada por no haber nacido en Guanajuato y por no tener una trayectoria sólida comparada con la de otros compañeros de su partido. Pese a ello, ganó el distrito local XIV con cabecera en Salamanca.