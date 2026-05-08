Incendio arrasa Feria de Tabasco; deja 5 muertos

Un incendio ocurrido ayer en la madrugada, en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María, en el marco de las actividades de la Feria Tabasco 2026, conocida como la máxima fiesta de los tabasqueños, dejó como saldo cinco personas muertas y cuantiosas pérdidas materiales.

Se mencionó de manera extraoficial que un cortocircuito habría originado el siniestro, que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que las llamas arrasaran gran parte del inmueble donde se encontraban instalados diversos stands comerciales y espacios de exposición, con tanques de gas en su interior.

El Dato: SE REPORTÓ que ya hay un censo con las afectaciones que tuvieron los expositores y que a partir de hoy comenzarán a entregar apoyos para la reparación de daños.

El fuego consumió las instalaciones donde pequeños y medianos empresarios del estado exhibían y vendían alimentos, artículos regionales, artesanías, ropa y calzado.

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En redes sociales circularon imágenes y videos en los que se observa a personas alejarse del parque ferial, ante la magnitud de la conflagración, cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

DESPUÉS de las 2 de la mañana iniciaron las llamas en el Parque Tabasco Dora María. ı Foto: Reuters y Especial

BUSCAN A FAMILIARES. La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, servidores públicos de las áreas ministerial, pericial y de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas que originaron el siniestro.

Entre las acciones que se implementaron está la instalación de una mesa de mando ministerial para coordinar al personal sustantivo y brindar atención a los familiares de las víctimas, así como a los comerciantes afectados.

El Tip: UN DÍA antes se había realizado el simulacro de incendio en las naves 1, 2 y 3 del lugar, en el que participaron visitantes y comerciantes.

Ante la presunta no localización de personas, la fiscalía aseguró que se realizaron recorridos de verificación en diversos hospitales y servicios de emergencia, y se confirmó que no existen personas hospitalizadas derivadas de este hecho.

La institución hizo un llamado a quienes se encuentran en la búsqueda de algún familiar para que se acerquen a la nave 2 Macuilí, del Parque Tabasco Dora María, en donde personal especializado se encuentra brindando atención directa para la toma de datos, muestras genéticas e integración al listado de búsqueda.

DESPUÉS de las 2 de la mañana iniciaron las llamas en el Parque Tabasco Dora María. ı Foto: Reuters y Especial

SUSPENDEN FESTEJO. En conferencia de prensa, el gobernador de Tabasco, Javier May, lamentó los hechos y dijo que se llevará a cabo una investigación “rigurosa” para esclarecer el origen de lo ocurrido.

Agregó que de manera inmediata se realizará un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados.

137 mil asistentes habían acudido a la presentación de Grupo Frontera en el lugar

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, dijo que por la “dimensión humana del lamentable caso”, y en solidaridad y respeto por la muerte de las personas, se tomó la decisión de suspender cualquier actividad en el Parque Tabasco; cualquier determinación sobre la continuidad de la feria será informada oportunamente y atendiendo las valoraciones de las autoridades competentes.

Más tarde, el gobierno estatal informó que las actividades de la feria se reanudarán en el municipio de Centro (Villahermosa) el próximo domingo 10 de mayo.

La secretaria agregó que se iniciaron acciones para atender las afectaciones materiales ocasionadas a los expositores que desarrollaban actividades comerciales dentro de la zona afectada. “Sabemos que detrás de cada espacio existen historias de esfuerzo, patrimonio familiar y sustento de muchas familias, por lo que ninguna situación será atendida con indiferencia”, dijo.

EMERGENCIA. Sobre el hecho, el director de Protección Civil de Tabasco, Armando Pulido Pardo, mencionó que para apagar el incendio participaron 13 unidades del Instituto de Protección Civil, 45 bomberos de la unidad municipal de Centro, paramédicos, dos carros bomba y se utilizaron 180 mil litros para sofocar las llamas.

Agregó que el primer reporte fue recibido a las 2:15 de la madrugada, por lo cual se activó de inmediato el plan de respuesta de emergencia. Explicó que se iniciaron labores de combate al fuego en la parte frontal del inmueble y en la parte trasera.

Las llamas fueron controladas cerca de las 3:00 de la madrugada; sin embargo, las labores continuaron para eliminar cualquier punto de calor y evitar una posible reactivación del incendio, y fue hasta las 6:00 horas que se reportó el 100 por ciento de la liquidación del fuego.

¿TODO EN ORDEN? Ante las versiones de que un aparente cortocircuito originó el incendio, el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Arturo Cruz, explicó que en la nave 1 se realizó la sustitución de 28 interruptores de diversos circuitos, así como el reemplazo de la acometida del transformador en el tablero principal de servicios de la nave y el reemplazo de las luminarias que ya presentaban desgaste. Refirió que se revisaron todos los circuitos interiores para contactos y apagadores de “absolutamente todas las instalaciones” y se le dio mantenimiento a la planta de emergencia.

El incendio sucedió momentos después de que se presentara en el lugar el Grupo Frontera y unas horas después de que el miércoles se realizara el Simulacro Nacional 2026, cuya hipótesis en el estado fue precisamente un incendio dentro de las instalaciones feriales.

La oficial mayor del gobierno, Vania Elizabeth González, mencionó que se cuenta con un seguro de cobertura amplia que está vigente para cubrir y atender todas las necesidades económicas de los familiares de las víctimas y de los expositores.

LA MAYOR CELEBRACIÓN

La Feria Tabasco es la más importante del estado y uno de los eventos populares más relevantes de México.

Se realiza anualmente entre abril y mayo en la ciudad de Villahermosa.

La edición 2026 se estaba llevando a cabo del 1 al 10 de mayo en el Parque Tabasco Dora María.

Se habían reportado más de 500 mil visitantes hasta el momento.

La feria no supone sólo comercio; es el corazón de la identidad del estado.

Cada uno de los 17 municipios cuenta con un pabellón para mostrar su gastronomía, artesanías y cultura.

La elección de la Flor es el evento previo más esperado, donde se elige a la embajadora que representará al estado durante el año.

Los municipios compiten en el desfile de carros alegóricos con vehículos decorados con motivos regionales que recorren las avenidas de la capital.

Las raíces de la feria se remontan a la época colonial (siglo XVIII), aunque su formato moderno se consolidó a principios del siglo XX.