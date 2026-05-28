Guerrero fortalece empleo y productividad; mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país: INEGI

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondientes al primer trimestre de 2026, Guerrero mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país, con apenas 1.4 por ciento, además de registrar una población económicamente activa de 1.5 millones de personas.

Los indicadores reflejan que el 98.6 por ciento de la población económicamente activa se encuentra ocupada, resultado del fortalecimiento de programas de empleo, capacitación, productividad y apoyo al emprendimiento impulsados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a través de las ferias del empleo en las ocho regiones del estado para incorporar a más guerrerenses al sector productivo en coordinación con el Gobierno de México.

Entre los principales resultados destaca el crecimiento de más de 30 mil personas ocupadas en la industria manufacturera y el incremento de más de 33 mil empleos en el sector construcción, reflejando dinamismo económico, inversión y fortalecimiento de la actividad productiva en distintas regiones del estado.

Asimismo, los micronegocios continúan consolidándose como uno de los principales motores económicos de Guerrero, generando empleo para más de 730 mil personas, fortalecidos mediante programas de financiamiento, capacitación y apoyo empresarial promovidos por el Gobierno del Estado.

Estos resultados se fortalecen con acciones como las Ferias de Empleo y Jornadas de Vinculación Laboral, el Programa de Apoyo al Empleo, los esquemas de capacitación laboral del ICATEGRO y programas de SEFODECO como “Emprende y Transforma Guerrero”, “Programa de Crédito para MIPYMES” y “Apoyo a Proyectos Productivos, Industriales, Comerciales y de Servicios”.

En el sector rural, programas como “Producción Agropecuaria”, “Fortalecimiento al Campo”, “Fomento a la Ganadería”, “Pesca y Acuacultura”, así como acciones federales como “Sembrando Vida”, “Producción para el Bienestar” y “Fertilizantes para el Bienestar”, continúan fortaleciendo la productividad y generación de ingresos para miles de familias guerrerenses.

De igual manera, el gobierno del estado impulsa la inclusión económica de mujeres, jóvenes y sectores vulnerables mediante programas como Tarjeta Violeta, el “Programa para el Bienestar y Empoderamiento Económico de las Mujeres” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Con estos resultados, Guerrero consolida una estrategia integral orientada al fortalecimiento del empleo, el ingreso y la productividad, mediante la coordinación institucional entre dependencias estatales, federales, municipios y sectores productivos.

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FGR