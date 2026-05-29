Se intoxican en Chiapas 65 niños de una primaria

ALGUNOS ALUMNOS afectados de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez fueron llevados al hospital básico comunitario

UN GRUPO de 65 alumnos de primaria, de entre 6 y 12 años de edad, en el municipio de Venustiano Carranza, resultaron intoxicados después del consumo de alimentos durante un evento escolar.

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó que el incidente ocurrió en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, donde se estableció un cerco epidemiológico.

Indicó que, del total de pacientes atendidos, 58 fueron referidos al Hospital Básico Comunitario de Venustiano Carranza y siete al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta ayer, 11 menores permanecían internados, bajo observación médica, y fueron reportados estables y sin datos de gravedad.

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El Dato: EN FEBRERO, 7 niños de Huauchinango fueron internados por presentar síntomas de intoxicación, después de haber comido tamales; una menor dio positivo a fentanilo.

“Desde el primer reporte, personal de Salud activó los protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica e investigación sanitaria, implementando acciones inmediatas como hidratación oral e intravenosa, control de síntomas, monitoreo clínico y toma de muestras, para determinar el agente causal del probable brote”, señaló la autoridad.

También se mencionó que, de manera coordinada con autoridades municipales, DIF y unidades hospitalarias, se mantiene el abasto de medicamentos e insumos médicos, así como la vigilancia epidemiológica activa para la identificación de posibles nuevos casos.

7 mil 255 primarias hay en el estado de Chiapas

Como medida preventiva, se recomendó la suspensión temporal de los alimentos posiblemente relacionados con el evento, además del reforzamiento de medidas de higiene en la preparación y distribución de éstos.

“Las investigaciones epidemiológicas y sanitarias continúan en curso para determinar con precisión el origen del evento y garantizar la protección de la salud de la población escolar”, señalaron en un comunicado las autoridades.