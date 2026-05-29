Ocultan impacto del incendio en los almacenes de Bienestar

LAS INSTALACIONES, horas después de que se generó el fuego que el 21 de abril consumió la infraestructura

A más de un mes de que ocurrió un incendio en bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, las autoridades no tienen registro de las afectaciones y tampoco reportan nada sobre los trabajos que se realizan en el almacén central para garantizar el suministro de productos a las comunidades marginales.

En respuesta a una solicitud vía transparencia, la Unidad Operativa Zacatecas-Aguascalientes del organismo, antes conocido como Segalmex, contestó a La Razón que es “inexistente” la información sobre las afectaciones registradas tras el siniestro en los almacenes centrales y rural, ubicados en la colonia La Escondida en el municipio de Zacatecas, ocurrido el pasado 21 de abril.

En el oficio, firmado por Adán Gutiérrez Martínez, subgerente de la Unidad Operativa Zacatecas-Aguascalientes, la autoridad tampoco mencionó qué trabajos se realizan para garantizar el abasto de alimentos, con el objetivo de que las comunidades continúen accediendo, sin alteraciones, a productos y alimentos básicos a precios accesibles.

El Dato: HAY UNA DENUNCIA formal por los hechos, que fue presentada por el organismo federal Alimentación para el Bienestar, ante la Fiscalía General de la República.

REUBICACIÓN. El pasado 24 de abril, tras la quema de bodegas, Alimentación para el Bienestar señaló que, para dar continuidad a la operación, el almacén rural Guadalupe se trasladaría al almacén Carboneras, ubicado en el estado de Aguascalientes, a 95 kilómetros de distancia, y que la reubicación del almacén central aún se encontraba en análisis.

En la respuesta a la solicitud de información tampoco se menciona si ya fue reubicado el almacén central y a qué dirección habría sido relocalizado, así como los trabajos que se llevan a cabo para garantizar el abasto de alimentos.

El oficio ALIMENTACION/DAJ/GCA/UT/234/2026, firmado por Edwin Aldair Méndez Sánchez, gerente del Área de lo Contencioso, apunta que, “atendiendo al principio de máxima publicidad y, tras una búsqueda exhaustiva, razonable y congruente en los archivos físicos y electrónicos de esta gerencia, no se localizó información o documentación relacionada con la solicitud de referencia”.

MÁS VACÍOS. De acuerdo con datos del Gobierno de México, al 30 de junio de 2025 el Programa de Abasto Rural contaba con una infraestructura operativa integrada por 302 almacenes (272 almacenes rurales y 30 almacenes centrales) y por 25 mil 164 Tiendas del Bienestar en operación a nivel nacional.

También se tiene presencia en dos mil 234 municipios y 22 mil 684 localidades del país, nueve municipios y 400 localidades más que en octubre de 2024.

Alimentación para el Bienestar y Tiendas del Bienestar tienen el “objetivo de fortalecer y consolidar el sistema de abasto en las comunidades más vulnerables del país; la entidad Alimentación para el Bienestar contribuye al acceso a alimentos nutritivos y a precios accesibles, a la vez que se promueve la justicia social, a través del Programa de Abasto Rural”, se menciona.

Después de que ya transcurrió más de un mes desde que ocurrió el incendio, hasta el momento se desconoce también el proceso de la investigación por estos hechos, ya que, de acuerdo con la empresa del Estado mexicano, debido a la gravedad de los sucesos, se vieron obligados a la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables, a través de las denuncias correspondientes.

Un día después del incendio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que será la encargada de investigar el origen del fuego en la bodega de Alimentación para el Bienestar, por tratarse de una instalación federal.

¿Y LOS CULPABLES? El siniestro ocurrió durante las protestas efectuadas por productores agrícolas, quienes se manifestaron para pedir la ampliación de 10 mil toneladas adicionales al programa de Acopio para el Bienestar en Zacatecas, el 21 de abril.

Alimentación para el Bienestar acusó directamente a “los productores de frijol, encabezados por líderes locales vinculados con actores políticos del estado de Zacatecas” quienes se presentaron en los almacenes central y rural de Alimentación para el Bienestar incendiando llantas para bloquear los accesos e impedir su operación y, posteriormente, prenderles fuego a los inmuebles.

En la misma tesitura, el secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, responsabilizó públicamente a los productores de frijol por supuestamente generar el siniestro que consumió las instalaciones.

Sin embargo, el líder productor Fernando Galván Martínez se deslindó de los hechos y, además, exigió a las autoridades una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y castigar a los auténticos culpables de la quema de las instalaciones de la empresa mexicana.

“Nosotros somos gente de paz y pequeños productores. Hacemos responsables a las autoridades de lo que nos pueda pasar. Pedimos que se investigue a la gente que hizo estas acciones”, dijo.

TRAGEDIA SIN RESPUESTAS

A más de un mes, es inexistente la información certera sobre la conflagración, cuyos primeros efectos son los siguientes.

EL PASADO 21 de abril, un voraz incendio arrasó 90% de las bodegas y oficinas centrales federales de Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex).

SE CONSUMIERON toneladas de alimentos y granos almacenados, incluyendo productos lácteos, maíz, frijol y fertilizantes.

EL PERCANCE causó la pérdida de equipo de laboratorio, cinco montacargas, dos vehículos, mobiliario de oficina y el colapso estructural de 16 almacenes.

PREVIAMENTE, habían protestado en las inmediaciones decenas de productores, exigiendo transparencia en el programa de acopio de frijol, y prendieron fuego a llantas.

RODRIGO REYES Mugüerza, secretario de Gobierno del estado, acusó a los agricultores de haber provocado el incendio.