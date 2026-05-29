Desarman red de pornografía infantil

LA FISCALÍA de Puebla indicó que detuvo a dos personas, luego de realizar dos cateos en el municipio de San José Chiapa, derivados de una investigación por narcomenudeo y pornografía infantil.

Los cateos se realizaron luego de que el pasado 26 de mayo la institución recibió una denuncia anónima en la cual se informó que, en un inmueble, presuntamente suministraban drogas a menores de edad y les realizaban fotos y videos con contenido pornográfico.

Tras la denuncia, en un primer cateo realizado en un inmueble ubicado en la carretera federal Teziutlán-Acajete, entre las calles 12 y 14 Oriente en el barrio Santa Anita, fueron asegurados material fotográfico ilícito, dosis de droga, teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y fueron detenidas dos personas identificadas como Alejandro “N” y Rocío “N”.

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En otro cateo en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, fueron localizados dos menores, de 13 y 8 años, así como una mujer identificada como Rosa María, quien dijo ser su abuela.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron droga y material fotográfico de contenido pornográfico.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, con el fin de que continúe con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.