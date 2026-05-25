Evelyn Salgado entrega el Premio al Mérito Juvenil a jóvenes que inspiran a Guerrero.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero, realizó la entrega de los Premios al Mérito Juvenil 2026 en la Sala de la República de Casa Guerrero en Chilpancingo , reconociendo a jóvenes guerrerenses que destacan por su talento, compromiso social, creatividad y contribución al desarrollo del estado, resaltando que el premio al Mérito Juvenil es mucho más que un reconocimiento, es un mensaje claro de que a los jóvenes, se les reconoce y valora su esfuerzo, talento y compromiso.

Este reconocimiento tiene como objetivo visibilizar e impulsar el esfuerzo, la dedicación y las aportaciones de las juventudes en distintos ámbitos de la vida pública, social, académica, cultural, científica y deportiva, fortaleciendo una generación comprometida con la transformación y el bienestar de Guerrero.

Durante la entrega de los premios, la gobernadora Evelyn Salgado destacó que en Guerrero hay mucho talento, demostrado hoy con los jóvenes galardonados, “estos jóvenes representan lo mejor de Guerrero, quienes tienen claro sus objetivos por los cuales luchan cada día; el camino del éxito sin duda también es sacrificio, su dedicación de tiempo y esfuerzo tiene su recompensa; este día ustedes se convierten en inspiración para muchas niñas, niños y jóvenes, quienes ven en ustedes un ejemplo a seguir. Son grandes hombres y mujeres guerrerenses que rinden honor a nuestro Estado, luchando, trabajando, dando lo mejor de sí, aquí no solo hablamos de talento, sino de empatía y de amor por Guerrero”.

Salgado Pineda enfatizó que en Guerrero hay talento y mucha capacidad, lo cual queda demostrado en el trabajo que realizan las juventudes desde sus respectivas trincheras, por lo cual exhortó a los presentes a seguir soñando, siendo un ejemplo para todos y reafirmando que desde el gobierno estatal se seguirá trabajando para que las juventudes tengan más oportunidades y más herramientas para abrirse camino.

Durante la ceremonia, el titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, destacó que las juventudes representan la fuerza, la innovación y la esperanza de un estado que avanza con oportunidades para todas y todos, bajo el impulso de un gobierno que apuesta por el talento joven como motor de cambio.

Agregó que gracias al impulso de la gobernadora Evelyn Salgado el apoyo que se les ha otorgado a los jóvenes se ha transformado en una política de estado real, humana y con perspectiva de futuro, pues es gracias a este compromiso y siendo una aliada de las juventudes es que en Guerrero no solo se premia el talento, se premia la esperanza y la resistencia de su gente.

En el marco del Día del Estudiante reconocimos a las y los jóvenes que ponen en alto el nombre de Guerrero.🏅✨ Con la entrega del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2026 se reconoce el esfuerzo, la creatividad y dedicación de juventudes que destacan en distintos ámbitos, y se han… pic.twitter.com/1VAmDZV11z — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 26, 2026

Las y los galardonados fueron reconocidos en las siguientes categorías., Ingenio Emprendedor: Fernanda Nicole Rodríguez Gutiérrez, Expresiones Artísticas y Artes Populares: Mauricio Javier PrietoAbarca, Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Moisés Emmanuel Manzanares Manzanares, Mérito Deportivo: Harumi Sánchez Manríquez.

Mientras que en Logro Académico: Jesús Alfonso Carreto Gutiérrez, Ciencia y Tecnología: Daniel del Río Rendón, Discapacidad e Integración: Katia Mariel Valdez Vilchis, Aportación a la Cultura Política y Democracia: Victoria Monserrat Sandoval Torres, Fortalecimiento a la Cultura Indígena y Afrodescendiente: Xochitl Cano Francisco, Derechos Humanos: Angi Daniela García Zavala y en Compromiso Social: Seir Eduardo Bernal Romero.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, refrenda su compromiso de seguir generando espacios, programas y acciones que permitan a las juventudes desarrollarse plenamente y continuar construyendo un Estado más justo, incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.

Acompañaron a esta entrega, la Presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, el Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, Alejandro Carabias Icaza, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Uriostegui García, el Diputado local por el distrito 01, Héctor Suárez Basurto, así como secretarias y secretarios, subsecretarios y directores de las diferentes dependencias de gobierno.

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JVR