Avanzan labores de auxilio en San Francisco Ixhuatán tras tormenta en Oaxaca.

El Gobierno de Oaxaca, a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), avanzó en los trabajos de limpieza y retiro de árboles en diversas vialidades del centro de San Francisco Ixhuatán, luego de haber sido derribados por la tormenta registrada esta tarde.

A través de acciones en territorio instruidas por el Gobernador Salomón Jara Cruz, arribaron a este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec las brigadas de San Antonio y Yautepec, para realizar labores de troceo y retiro de troncos y ramas.

Ante la reciente tormenta registrada en San Francisco #Ixhuatán, activamos de manera coordinada los protocolos de atención junto a distintas dependencias.



Nuestras hermanas y hermanos de la comunidad no están solos. Brigadas de la Comisión Estatal Forestal (@COESFO_GobOax)… pic.twitter.com/MZrp7kY4tM — Salomón Jara Cruz (@salomonj) May 26, 2026

De esta forma se garantiza la movilidad y traslado seguro y oportuno por parte de los habitantes de esta municipalidad.

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Estos trabajos del Gobierno del Estado a través de la Coesfo están coordinados con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Protección Civil municipal, quienes están en comunicación constante con Protección Civil Estatal y policía municipal.

También se sumarán a estas labores para reforzar el retiro de árboles derribados las brigadas de Santa María Chimalapa y Mixtequilla.

Asimismo, a través de las autoridades estatales se hizo contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para solicitar el apoyo en los trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

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JVR