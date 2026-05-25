Priorizan seguridad

Avanzan labores de auxilio en San Francisco Ixhuatán tras tormenta en Oaxaca

El Gobierno de Oaxaca avanzó en los trabajos de limpieza y retiro de árboles en diversas vialidades del centro de San Francisco Ixhuatán

Avanzan labores de auxilio en San Francisco Ixhuatán tras tormenta en Oaxaca.
Avanzan labores de auxilio en San Francisco Ixhuatán tras tormenta en Oaxaca. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Gobierno de Oaxaca, a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), avanzó en los trabajos de limpieza y retiro de árboles en diversas vialidades del centro de San Francisco Ixhuatán, luego de haber sido derribados por la tormenta registrada esta tarde.

A través de acciones en territorio instruidas por el Gobernador Salomón Jara Cruz, arribaron a este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec las brigadas de San Antonio y Yautepec, para realizar labores de troceo y retiro de troncos y ramas.

De esta forma se garantiza la movilidad y traslado seguro y oportuno por parte de los habitantes de esta municipalidad.

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Estos trabajos del Gobierno del Estado a través de la Coesfo están coordinados con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Protección Civil municipal, quienes están en comunicación constante con Protección Civil Estatal y policía municipal.

También se sumarán a estas labores para reforzar el retiro de árboles derribados las brigadas de Santa María Chimalapa y Mixtequilla.

Asimismo, a través de las autoridades estatales se hizo contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para solicitar el apoyo en los trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

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JVR

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