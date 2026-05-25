Avanzan labores de auxilio en San Francisco Ixhuatán tras tormenta en Oaxaca.

El Gobierno de Oaxaca, a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), avanzó en los trabajos de limpieza y retiro de árboles en diversas vialidades del centro de San Francisco Ixhuatán, luego de haber sido derribados por la tormenta registrada esta tarde.
A través de acciones en territorio instruidas por el Gobernador Salomón Jara Cruz, arribaron a este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec las brigadas de San Antonio y Yautepec, para realizar labores de troceo y retiro de troncos y ramas.
De esta forma se garantiza la movilidad y traslado seguro y oportuno por parte de los habitantes de esta municipalidad.
Evelyn Salgado entrega el Premio al Mérito Juvenil a jóvenes que inspiran a Guerrero
Estos trabajos del Gobierno del Estado a través de la Coesfo están coordinados con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Protección Civil municipal, quienes están en comunicación constante con Protección Civil Estatal y policía municipal.
También se sumarán a estas labores para reforzar el retiro de árboles derribados las brigadas de Santa María Chimalapa y Mixtequilla.
Asimismo, a través de las autoridades estatales se hizo contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para solicitar el apoyo en los trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR