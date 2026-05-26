Detienen a estadounidense tras enfrentamientos y bloqueos en Tecomán, Colima

Un ciudadano estadounidense fue detenido tras la jornada de bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos entre autoridades estatales y civiles armados registrados este lunes en en el municipio de Tecomán, Colima, que terminó con dos presuntos agresores abatidos.

Sin ofrecer más detalles, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Colima informó que el detenido cuenta con una orden de captura por homicidio en Estados Unidos.

Tras los hechos violentos, las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, diversas armas de fuego largas y cortas, así como granadas y droga.

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Mesa de Coordinación Estatal actualiza información sobre operativo en Tecomán



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima actualiza la información sobre el operativo realizado en la… pic.twitter.com/X3Y7UBirwF — Gobierno Colima (@gobiernocolima) May 26, 2026

Ataque deja dos agentes ministeriales heridos, uno de gravedad

La autoridad estatal detalló que los hechos ocurrieron durante un operativo en la comunidad de Caleras, donde personal de la Fiscalía General del Estado de Colima realizaba “tareas de investigación” cuando fue atacado por ocupantes de un vehículo.

Los agentes repelieron la agresión y abatieron a uno de los presuntos agresores, mientras que dos elementos de la Policía Investigadora resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar y detener a los demás agresores, lo que derivó en bloqueos carreteros y el incendio de unidades de carga en distintos puntos de Tecomán, mismos que fueron controlados.

La Secretaría de Seguridad de Colima indicó que la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, entre otras corporaciones, participaron en la movilización para ubicar a los agresores en “diversos” municipios.

Como parte de la violenta reacción de los civiles armados, la quema de una unidad de carga con doble contenedor provocó el cierre total de la autopista Manzanillo–Colima, a la altura de la gasolinera El Llano.

En tanto, el gobierno municipal de Tecomán informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, reforzó las labores de vigilancia y resguardo para proteger a la población.

Asimismo, aseguró que los tres niveles de gobierno mantienen una “coordinación permanente” y presencia en distintos puntos estratégicos del municipio, especialmente en las inmediaciones de centros educativos y en los principales accesos a Tecomán.

Suspenden clases presenciales en cuatro municipios por violencia

Por separado, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó la suspensión de las clases presenciales en los municipios de Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán, donde las cuales se llevarán a cabo de manera virtual este martes 26 de mayo.

“Las autoridades educativas están transmitiendo esta información a las comunidades escolares correspondientes. Siempre tomaremos decisiones responsables y las informaremos con transparencia al pueblo de Colima”, aseguró la mandataria.

Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 26, 2026

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cehr