Va el tercer jefe de Policía en Tabasco en 20 meses

JAVIER MAY (izq.) y Serafín Tadeo, el 1 de mayo. El cambio en Seguridad Pública no será el único movimiento en el gabinete; se prevé que a finales de mes se concretarán ajustes en tres secretarías más.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció ayer la salida del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Serafín Tadeo Lazcano, quien apenas el 15 de febrero de 2025 había asumido la responsabilidad.

“Hoy anunciamos un relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Expresamos nuestro agradecimiento al maestro Serafín Tadeo Lazcano por su compromiso, entrega y labor en esta institución, así como por los avances logrados durante su gestión”, sostuvo el mandatario.

El Tip: SE ANUNCIÓ que Serafín Tadeo Lazcano ocupará un cargo de seguridad en el Gobierno federal, aunque las autoridades evitaron precisar mayores datos al respecto.

May Rodríguez no abundó en los detalles del relevo; sin embargo, destacó que Serafín Tadeo Lazcano cumplió con la encomienda en Tabasco y se va a realizar otras funciones.

Durante una rueda de prensa, indicó que el cambio dará continuidad al fortalecimiento de la seguridad en Tabasco.

Al ser cuestionado sobre quién ocupará el cargo, el gobernador adelantó que ya existe un perfil. “Ya tenemos una propuesta. En torno al nuevo secretario vamos a anunciarlo en la tarde; ya se incorpora al cargo”, añadió.

Con el nuevo relevo, el gobierno de May Rodríguez va por su tercer jefe de la Policía en menos de 20 meses; es decir cada semestre, en promedio, ha habido un nuevo titular de Seguridad.

Serafín Tadeo Lazcano, policía de carrera con amplia experiencia en investigación y labores de inteligencia, llegó a la titularidad de la SSPC en momentos en que la entidad pasaba por su peor momento en materia de seguridad.

15 meses duró en el cargo el mando saliente

Según reportes locales, Tadeo Lazcano fue designado por recomendación directa del titular de la SSPC del Gobierno federal, Omar García Harfuch, quien le sugirió al gobernador que lo que la entidad necesitaba en esos momentos era un perfil de inteligencia, más que de fuerza.

Su llegada a la seguridad de Tabasco ocurrió cuando el estado atravesaba una ola de violencia, durante la cual se habían presentado balaceras, ejecuciones, motines carcelarios, ataques armados a antros y otras acciones perpetradas, esencialmente, por la delincuencia organizada.

También sucedió un día después de que el exfiscal general José Barajas Mejía fuera amenazado a través de una de dos mantas que fueron colgadas presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Cunduacán.

Serafín Tadeo Lazcano se formó en la ahora extinta Policía Judicial Federal y permaneció por al menos tres décadas en esa corporación, durante las cuales llegó a ser coordinador en algunas entidades, como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Tabasco.

Posteriormente ingresó a las filas de la Policía Federal —hoy transformada en la Guardia Nacional—, en donde estuvo al frente de un grupo de investigación.

Su salida ocurre apenas un mes después de que el gobernador Javier May reconociera que la violencia ocurrida en el estado se debe a una disputa interna entre organizaciones criminales.

El Gobierno estatal hasta la fecha no ha logrado que los homicidios se detengan. Apenas hace unas semanas se registró una serie de hechos violentos, entre ellos el asesinato a balazos de una mujer en plena vía pública en el municipio de Centro, además del hallazgo de un cadáver envuelto en bolsas y sujeto con cadenas en el río Samaria.