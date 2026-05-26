Jueza ligada a Morena, sin cargo ni plaza

BLANCA DIVA Ponce, al recibir su cargo en Morena el fin de semana pasado.

AYER FUE relevada la jueza penal Blanca Diva Ponce Caro, del cargo que apenas había recibido en las filas de Morena, además de que renunció a su posición en el Poder Judicial después de que surgieron cuestionamientos por participar en actividades partidistas mientras ejercía funciones jurisdiccionales.

Ponce Caro había sido electa en 2025 jueza en materia penal del circuito 2 en Sonora; sin embargo, el fin de semana pasado rindió protesta como parte integrante de la organización territorial de Morena, para presidir la sección 899 en el municipio de Cajeme.

El Dato: EL INE le impuso recientemente a la exjuzgadora una multa por entregar tarde y con error la documentación correspondiente a la fiscalización de sus gastos de campaña.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora informó de su separación del cargo partidista, al precisar que mantenía una responsabilidad administrativa que le impedía desempeñar funciones dentro del partido, conforme a su normativa interna.

En su lugar fue designada Georgina López Zepeda, quien había obtenido el tercer lugar en el proceso interno de elección de la sección 899.

“Los comités seccionales de Morena son espacios de organización, formación y trabajo territorial en cada municipio. Si bien no se trata de cargos remunerados ni de alta responsabilidad partidista, en apego a nuestros principios y normativa interna se procederá a dar de baja a dicha persona del padrón de militantes ante el órgano electoral correspondiente”, especificó la dirigencia morenista.

Después del posicionamiento partidista, Ponce Caro presentó su renuncia definitiva e irrevocable como jueza oral penal del Poder Judicial del Estado de Sonora, con efectos a partir del 24 de mayo de 2026.

En una carta dirigida al Órgano de Administración del Poder Judicial estatal, estableció que tomó la decisión para privilegiar “el respeto a la legalidad, a la imparcialidad institucional y a la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.