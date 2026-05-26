Cae 6.° implicado en crimen de maestra

MANIFESTACIÓN de taxistas en julio de 2025, por el asesinato de su compañera.

LA FISCALÍA General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer la captura de un presunto integrante del grupo delictivo Grupo Sombra, identificado como Abisaí “N” y señalado como probable responsable del secuestro agravado y asesinato de Irma Hernández, maestra jubilada y conductora de taxi, ilícitos ocurridos en el municipio de Álamo Temapache.

Con esta aprehensión, suman seis los detenidos por el crimen de la profesora Hernández, ocurrido en julio de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, durante el cautiverio la víctima habría sido mantenida bajo violencia y obligada a enviar mensajes intimidatorios dirigidos a otros taxistas, con el propósito de exigir pagos en favor de un grupo delictivo. Posteriormente, fue localizada sin vida en un predio.

Derivado de las investigaciones, se estableció la probable participación del detenido, por lo que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente dentro del cuaderno 283/2025, el cual fue cumplimentado el 23 de mayo.

La fiscalía dijo que, con respeto a sus derechos humanos y el debido proceso, el detenido será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere, la cual definirá su situación jurídica conforme a las leyes aplicables.

A casi un año de los hechos, el caso continúa siendo uno de los episodios más representativos de la violencia ligada a extorsiones y control criminal sobre actividades económicas en distintas regiones de Veracruz.