Aguascalientes, destino confiable para inversiones y generación de nuevos empleos: Esaú Garza de Vega.

Aguascalientes es considerado como un destino confiable y seguro para las inversiones nacionales e internacionales; prueba de ello es que durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez se han confirmado 78 anuncios de inversión.

Tan solo para este año se tiene el compromiso de 30 nuevos proyectos que pudieran representar la generación de por lo menos 8 mil nuevos empleos formales.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, dijo que estos resultados reflejan el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con el desarrollo y la generación de oportunidades para las familias de Aguascalientes.

“Ella trabaja todos los días para que Aguascalientes cuente con las condiciones necesarias para la atracción y el crecimiento de las inversiones, como certeza jurídica, seguridad, infraestructura de vanguardia, innovación industrial y capital humano altamente calificado”, subrayó.

Aguascalientes es considerado como un destino confiable y seguro para las inversiones nacionales e internacionales. ı Foto: Especial.

Agregó que dichos avances también son prueba del trabajo conjunto que realizan el Gobierno del Estado, el sector empresarial y la propia sociedad para consolidar al estado como un destino confiable y próspero para los negocios, al posicionarlo como un polo de competitividad a nivel nacional e internacional.

Garza de Vega detalló que las inversiones confirmadas provienen de Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Turquía, India, Colombia, Canadá, Francia, Reino Unido y México, lo que refleja la confianza internacional en el clima de negocios que ofrece Aguascalientes.

Finalmente, subrayó que la llegada de estos proyectos fortalece la diversificación económica, al abarcar sectores estratégicos como la industria automotriz, tecnologías de la información, componentes electrónicos y semiconductores, energía, metalmecánico, industria alimentaria, inmobiliario, desarrollo de parques industriales, logística y servicios, entre otros.

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JVR