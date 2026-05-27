Baja inversión y crecimiento, golpe al apetito de los créditos

La demanda de crédito al sector privado perdió dinamismo en el primer trimestre del año al registrar una tasa de crecimiento real de 3.8 por ciento frente al 5.1 por ciento de los últimos tres meses de 2025; la desaceleración económica, el menor dinamismo del empleo y la caída de la inversión en el país son la causa, informó el área de Estudios Económicos de BBVA México.

“La desaceleración económica es lo que se está traduciendo en menor demanda de crédito. Por una parte, tenemos una caída en la inversión, en este primer trimestre del año, entre enero y febrero, la inversión está cayendo 3.0 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, entonces la menor inversión se traduce en menor demanda de crédito a las empresas y, por otra parte, tenemos que el ritmo de creación de empleos se está desacelerando y eso explica menor demanda de crédito al consumo”, indicó Carlos Serrano Herrera, economista jefe de la institución bancaria.

El Dato: Todos los segmentos de la cartera de consumo han reducido su dinamismo entre enero y marzo de 2026.

Entre los componentes del crédito, el consumo, vivienda y empresas tuvieron una desaceleración; Jorge Campos Soto, economista sénior de BBVA México, explicó que pese al desempeño, el crédito al consumo es el motor de crecimiento del sector; no obstante, al cierre del cuarto trimestre de 2025, representó 2.2 puntos porcentuales del crecimiento real observado y en el primer trimestre de 2026 se ubicó en sólo 1.9 puntos porcentuales.

Por su parte, Mariana Toran, economista principal de BBVA México, sostuvo que la tasa de crecimiento del crédito al sector privado avanzará, pero será menos dinámica que en años anteriores y estimó que el crecimiento promedio de la cartera total se ubicará en 2.0 por ciento al cierre del año.

NOTA CREDITICIA. Luego de que las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s Ratings cambiaron la nota soberana de México, el área de Estudios Económicos de BBVA señaló que, a pesar de estar a un piso de perder el grado de inversión, la perspectiva es estable y la pérdida no es inminente, por lo que el Gobierno mexicano aún tiene margen de acción y no prevé que se afecte el costo del financiamiento.

Cartera vigente ı Foto: Especial

“Es algo que podría llevar tres o cuatro años, primero un par de años en lo que se cambia la perspectiva, después en lo que se baja la calificación. Entonces, desde luego es algo que nos preocupa, pero creemos que es algo evitable”, indicó en conferencia de prensa, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México.

Asimismo, detalló que podría llevar cuatro años en que se vea materializado el cambio: al menos dos años para que modifiquen la perspectiva y dos años más en que se disminuye la calificación del soberano, y aunque reconoció que es una situación que genera preocupación, el Gobierno mexicano aún está a tiempo de hacer cambios.

Sostuvo que algunas medidas oportunas serían incrementar la recaudación, que se cambie el modelo de negocio de Petróleos Mexicanos (Pemex), “pensamos que esto es evitable y la buena noticia es que hay tiempo para trabajar, porque, repito, la pérdida de grado de inversión no es inminente y esperemos que el Gobierno tome cartas en el asunto”.