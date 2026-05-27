Canirac ve crecimiento del 30% por el Mundial

Directivos de la Canirac y de Diageo, ayer durante la firma de colaboración.

La expectativa de crecimiento de la industria restaurantera durante los días que será celebrado el próximo Mundial de Futbol 2026, es de 30 por ciento, incentivado por el arribo aproximado de tres o cuatro millones de turistas a México, de los cuales, un millón o millón y medio acudirán a la CDMX, comentó Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Traemos mucha expectativa del crecimiento de hasta un 30 por ciento, depende mucho también qué haga México, que es el que va a marcar la pauta de la euforia del Mundial y que la gente siga queriendo ver más juegos”, refirió.

El Tip: La Canirac estimó que se crearán cerca de 112 mil 200 empleos con motivo del Mundial, de los cuales 39 mil puestos serán para la industria restaurantera.

En entrevista con La Razón, Alarcón Rodríguez indicó que el inicio de año no cumplió con las expectativas de crecimiento del sector restaurantero, producto del entorno económico adverso.

“El escenario, no hemos tenido el crecimiento que esperábamos para este año, para este primer trimestre. El crecimiento fue de 1.8 por ciento, traíamos un estimado de 1.5 por ciento, la realidad es que mucha gente ha dejado de salir a las calles a consumir, muchos factores, que son también el factor económico, ha bajado mucho, la gente ha sentido un poquito en los bolsillos el gasto, entonces lo que dejan siempre hasta el final es salir a los restaurantes”, indicó.

Aunque confió en que la próxima justa deportiva subsane esta tendencia, “ahorita con la llegada del Mundial tenemos mucha expectativa de que vamos a revertir esos números y que la gente, como lo comentábamos, va a salir a festejar, saldrá a ver los juegos, a disfrutar en familia o con amigos”, dijo.

Lo anterior, fue comentado por el presidente de la Canirac tras la firma de convenio con la empresa de bebidas Diageo, para capacitar a quienes integran la industria restaurantera y tengan la preparación adecuada para recibir al turismo.

Esta capacitación consta de 10 horas, segmentado en dos horas por día, que se suma a los demás cursos que ofrece la Canirac, con lo cual, se contabilizan más de 100 mil personas en capacitación relacionadas al sector en escala nacional.

“Tenemos cursos de todo tipo, cómo descorchar una botella de vino, cómo sacar un plato, porque mucha gente no trae esa cultura todavía de etiqueta, que es lo que busca mucho el turismo internacional, lo que te califica mucho en eso”, refirió el presidente de la Canirac.

Alarcón Rodríguez señaló que la cámara que preside tiene actualmente una gran fortaleza debido a que cuenta con 62 delegaciones que cubren todo el país, “desde Cancún hasta Tijuana”, y la cantidad de agremiados continúa en crecimiento debido a que, en varios estados, se cuenta con la ventanilla única “para poder apertura tu negocio en menos de 24 horas”.

APERTURA AL DIÁLOGO. Ante las afectaciones al sector originadas por el bloqueo que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el primer cuadro de la Ciudad de México, estimó que la pérdida por negocio ronda alrededor de 30 a 40 mil pesos, aunque es complicada una prospección exacta ya que “hay negocios a lo mejor con cuatro colaboradores venden muchísimo y hay otros negocios que tienen 100 colaboradores y a lo mejor venden casi lo mismo que ese negocio”.

Indicó que el mayor detrimento hacia los comercios ubicados en zonas aledañas a los actuales bloqueos es el pago de la renta, “todos los gastos fijos no paran, que abras o no abras, eso no nos detiene en nuestros gastos fijos que tenemos el día a día”.

Añadió que el llamado es al diálogo entre el Gobierno e integrantes de la CNTE, para llegar a un consenso para no alargar más este proceso y culminar las afectaciones a terceros.