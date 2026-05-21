Tere Jiménez fortalece alianza con constructores locales de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez reiteró su compromiso con los constructores locales y adelantó que, en lo que resta de su administración, se impulsarán varias obras importantes para fortalecer la infraestructura carretera, vial, de salud y vivienda, entre otros rubros, las cuales serán asignadas a empresas de la entidad.

Al encabezar la toma de protesta del XXIII Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Aguascalientes, la gobernadora sostuvo que trabajar en alianza permite generar proyectos en beneficio de los aguascalentenses.

La gobernadora encabezó la toma de protesta del XXIII Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ı Foto: Especial

“Queremos que las inversiones sigan llegando a Aguascalientes y que siga el desarrollo y el crecimiento económico; tenemos metas importantes y vamos a seguir con este ritmo, con este rumbo; por eso, quiero que junto con la CMIC podamos seguir trabajando en alianza y que la gente sea la que gane, es lo más importante para nosotros”, sostuvo Tere Jiménez.

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César Adrián Jaime Valdivia, nuevo presidente de la CMIC, Delegación Aguascalientes, reconoció el respaldo de la gobernadora a este sector; “tenga por seguro, gobernadora, que en este comité directivo encontrará un aliado estratégico y un gremio dispuesto a sumar esfuerzos para consolidar el progreso y la prosperidad de Aguascalientes”, resaltó.

Dijo que, hoy, las empresas formales de la construcción en Aguascalientes están unidas, fuertes y listas para seguir edificando el futuro del estado; “seguiremos impulsando una industria altamente competitiva, a la vanguardia y con un profundo sentido de responsabilidad social. Sigamos trabajando con orgullo, salgamos a demostrar con la calidad de nuestras obras y nuestra seriedad empresarial por qué las empresas formales de Aguascalientes somos el motor que seguirá construyendo la historia de este gran estado”, indicó.

Arentsen Dávila Ramírez, presidente saliente de la CMIC, Delegación Aguascalientes, agradeció el apoyo de la gobernadora durante su gestión; “mi reconocimiento y gratitud a nuestra gobernadora Tere Jiménez, por su apertura, respaldo institucional y disposición permanente para trabajar de la mano en el sector de la construcción en favor de nuestro estado”, apuntó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, destacó la importancia del sector de la construcción para la economía del estado; “es un sector donde todas y todos cabemos, creo que es uno de los sectores más nobles por toda la demanda que tiene, no solamente de quienes laboran, sino la demanda de materiales, y pues la verdad es que es un gran motor económico para Aguascalientes, es una radiografía y es un termómetro del dinamismo económico de la región, pero, sobre todo, de la entidad”, destacó.

En el evento que se realizó en el vestíbulo de la Arena San Marcos, también estuvieron Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; Juan Antonio Martín del Campo, senador por Aguascalientes; Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Antonio Robledo Sánchez, presidente del Comité Consultivo de la CMIC, Delegación Aguascalientes; Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, y Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado.