Tere Jiménez se reúne con empresarios japoneses; destaca solidez de la relación bilateral.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión con empresarias y empresarios japoneses , en la que subrayó la solidez de la relación bilateral, factor clave que ha posicionado al estado como una potencia automotriz de alcance global.

Señaló que Aguascalientes se mantiene como un destino estratégico para nuevas inversiones, gracias a sus ventajas competitivas como la seguridad, la infraestructura, la certeza jurídica, el capital humano y el acompañamiento gubernamental .

“Las inversiones de Japón y de todo el mundo tienen asegurado un futuro de certidumbre y prosperidad en nuestro estado. Aguascalientes es una de las entidades más seguras del país y el corazón logístico de América; además, cuenta con las mejores condiciones para que las empresas sigan creciendo”, detalló Tere Jiiménez.

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Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, dio a conocer la proyección económica del estado, destacando el crecimiento industrial, el desarrollo de nuevos parques y las oportunidades derivadas del nearshoring.

“Mantendremos un diálogo abierto y de colaboración con las empresas, además de impulsar sectores clave como la industria automotriz , la electromovilidad , la manufactura avanzada y las tecnologías de alto valor”, agregó Garza de Vega.

Las y los empresarios de Japón reconocieron el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para brindar certeza a nuevas inversiones y favorecer el crecimiento de las empresas ya establecidas; asimismo, destacaron que en el estado existen las condiciones idóneas para continuar su expansión.

Sostuvimos una reunión con representantes de empresas japonesas instaladas en Aguascalientes, reafirmando nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la confianza, la cooperación y el crecimiento económico entre Japón y nuestro estado. 🇯🇵🤝🇲🇽



Gracias a su inversión y visión,… pic.twitter.com/ZFQrUEGtyR — Tere Jiménez (@TereJimenezE) May 7, 2026

Cabe mencionar que en la entidad operan actualmente 138 empresas con capital japonés, las cuales generan más de 66 mil 400 empleos directos. Durante la presente administración, se han concretado, además, 12 anuncios de inversión de empresas de Japón, que en conjunto representan un monto de 1,072.9 millones de dólares.

En el evento que se realizó en la Casa de Gobierno, estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Diana del Castillo, representante del Grupo de Empresas Japonesas de Aguascalientes; Satoshi Takehara, presidente de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México; Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León, Guanajuato; Masahiko Morito, presidente del Comité de Interacción Foráneo de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México; Jesús Osvaldo Noriega Toranzo, director de Planta Vehículos A1 de Nissan; Daichi Hara, director de Promoción Industrial de Japan External Trade Organization (JETRO), México; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; así como autoridades estatales y representantes de empresas japonesas.

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JVR