Evelyn Salgado entrega visas a adultos mayores como parte del programa ’Lazos Migrantes’.

La gobernadora de Guerrero , Evelyn Salgado Pineda, encabezó una nueva entrega de visas americanas del programa “Lazos Migrantes”, con lo que suman más de mil 200 documentos gestionados durante la actual administración estatal, permitiendo el reencuentro de familias guerrerenses con sus seres queridos radicados en Estados Unidos .

Durante el acto en Casa Guerrero, la mandataria estatal destacó que este programa representa una acción humanitaria y de justicia social para las personas adultas mayores que, durante años, han permanecido separadas de sus familiares migrantes.

“Este es un acto de justicia social, es un acto de humanidad el que puedan reunirse con sus seres queridos; por eso, esta acción forma parte de un gobierno que construye políticas públicas desde las necesidades de la gente ”, expresó Evelyn Salgado.

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La gobernadora señaló que su administración ha logrado gestionar más visas que gobiernos anteriores y adelantó que continuarán ampliando el alcance del programa con una meta de mil visas más , para este año.

“Vamos por más visas para que al término de la administración tengamos muchas más. Hoy se entregan 100 visas para adultos mayores provenientes de 34 municipios”, puntualizó la gobernadora durante este evento donde realizó la entrega simbólica .

A través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SEMAI), el Gobierno del Estado brinda acompañamiento integral a las y los beneficiarios en cada etapa del trámite, desde la gestión de citas hasta la toma de datos biométricos y la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en México.

Con profundo amor entregamos visas americanas a beneficiarias y beneficiarios del programa Lazos Migrantes, originarios de 34 municipios de las regiones Norte, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente y Acapulco. ✈️💙



Este programa que nació escuchando a nuestra gente,… pic.twitter.com/1uoY5ovkys — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 7, 2026

La titular de la SEMAI, Silvia Rivera Carbajal, destacó que el programa está dirigido a personas mayores de 60 años, con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y sociales de la población Migrante. En lo que va de 2026, el programa ha beneficiado a 470 personas y mantiene la meta de cerrar el año con mil visas entregadas.

La mandataria estatal destacó que Guerrero se mantiene, además, como uno de los pocos estados del país que continúa gestionando este tipo de apoyos para adultos mayores guerrerenses y durante marzo se logró la aprobación de 100 visas americanas con un porcentaje de aceptación del 75 por ciento.

Las visas entregadas corresponden a beneficiarios de las regiones Norte, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente y Acapulco.

Las y los beneficiarios provienen de municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Ometepec, San Marcos, Petatlán, Teloloapan y Tlapehuala , entre otros.

Al evento asistieron el senador Félix Salgado Macedonio; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandro Carabias Icaza; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, así como funcionarios estatales e invitados especiales.

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JVR