IMSS Bienestar y el Edomex formalizan donación del Hospital General Valle Ceylán.

El IMSS Bienestar y el Gobierno del Estado de México formalizaron el contrato de donación y entrega del Hospital General Valle Ceylán, ubicado en Tlalnepantla de Baz, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos para la población sin seguridad social de la entidad.

La incorporación de esta unidad médica al IMSS Bienestar forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y representa un avance en la recuperación y fortalecimiento de los servicios públicos de salud en la región.

La reactivación del hospital responde a una demanda histórica en materia de salud pública en el oriente del Estado de México, luego de que la unidad resultara con afectaciones estructurales tras el sismo de 2017 y permaneciera sin operar durante varios años.

“Desde 2017 existe una deuda pendiente con la población. Durante este tiempo, las personas tuvieron que trasladarse a otros municipios e incluso a la Ciudad de México para recibir atención. Hoy avanzamos en saldar esa deuda con un acto de justicia social”, señaló el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Asimismo, subrayó que el Hospital Valle Ceylán permitirá acercar servicios médicos de alta especialidad a una región que durante años permaneció con acceso limitado a este tipo de atención.

“No solo se trata de reabrir un hospital, sino de garantizar que opere con una cartera de servicios que responda a las necesidades de la población, incluyendo la atención de enfermedades crónicas como la renal”, puntualizó.

En Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, realizamos la Firma del Contrato de Donación y Entrega del Hospital General Valle Ceylán, Tlalnepantla, a IMSS Bienestar, dando respuesta a una deuda histórica en salud pública con las y los mexiquenses de la Zona Oriente.… pic.twitter.com/4OQB8HlIX1 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 6, 2026

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que esta estrategia ha sido posible gracias a la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal.

“Esta coordinación permitirá fortalecer los servicios de salud y transformar la vida de miles de familias mexiquenses mediante una atención más cercana, digna y oportuna”, afirmó.

En tanto, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, destacó que esta unidad será estratégica para fortalecer la atención médica en la región.

“La reapertura de este hospital es una respuesta a una de las demandas más sentidas de la población, tras años en los que dejó de brindar servicio, afectando a miles de familias que requerían atención médica”, expresó.

El IMSS Bienestar iniciará el proyecto de rehabilitación y puesta en operación del hospital con una inversión de mil 380 millones de pesos. La unidad contará con cinco quirófanos, 110 camas censables, 131 camas no censables y 20 especialidades médicas, entre ellas una Unidad de Enfermedad Renal que, con 18 sillones de hemodiálisis, permitirá brindar atención especializada a pacientes con padecimientos renales.

Con la recuperación del Hospital General Valle Ceylán, el IMSS Bienestar y el Gobierno del Estado de México avanzan en el fortalecimiento de la red hospitalaria de la entidad, así como en la consolidación de servicios de salud gratuitos, oportunos y de calidad para las y los mexiquenses.

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JVR