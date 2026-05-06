Ricardo Gallardo respalda a nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí para el periodo 2026-2028, a cuyos integrantes refrendó su respaldo para seguir trabajando de manera institucional en favor de la justicia social, el fortalecimiento del Estado de derecho y el desarrollo de las cuatro regiones de la entidad.
Durante el evento, el Gobernador Ricardo Gallardo reconoció la trayectoria y el compromiso de esta agrupación, destacando que se trata de una asociación con prestigio consolidado y una profunda vocación por la justicia, además de ser una voz importante en la ética, la profesionalización y la defensa de cientos de abogados potosinos.
El Gobernador del Estado destacó la capacidad y liderazgo del nuevo presidente del organismo, José Luis Ruiz Contreras, y confió en que esta nueva etapa permitirá fortalecer aún más al gremio jurídico, manteniendo siempre el compromiso con las causas sociales y el acceso a una justicia más humana y cercana a las y los potosinos.
Evelyn Salgado encabeza en Guerrero el Simulacro Nacional 2026
Afirmó que San Luis Potosí vive actualmente un cambio verdadero que se refleja en las cuatro regiones del Estado, gracias al crecimiento económico, la llegada de nuevas inversiones y los avances en materia de seguridad, donde la entidad pasó del lugar 22 al cuarto Estado más seguro del país, por lo que, “para seguir construyendo un Estado competitivo y con oportunidades para las siguientes generaciones, se necesita un gremio comprometido con la ética y con la defensa del Estado de derecho”, expresó.
Finalmente, convocó a las y los abogados potosinos a mantener siempre el sentido humano de la justicia, priorizando el bienestar de las familias y contribuyendo a consolidar un San Luis Potosí moderno, competitivo y con estabilidad social.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR