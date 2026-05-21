Mara Lezama impulsa en Houston, EU, estrategias de promoción turística rumbo al Mundial 2026.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo en Houston una reunión de trabajo con la Cónsul, María Elena Orantes López, enfocada en el fortalecimiento de la promoción turística del Caribe Mexicano.

Durante el encuentro se abordó la importancia de consolidar la presencia de Quintana Roo en Texas, fortalecer la promoción de los destinos turísticos del Caribe Mexicano y estrechar la vinculación institucional y económica con esta región estratégica de Estados Unidos.

La Cónsul María Elena Orantes López destacó que los más de 2 millones 200 mil mexicanas y mexicanos que viven en Texas tienen como una de sus principales referencias de México a Cancún y al Caribe Mexicano, debido a su posicionamiento turístico internacional, conectividad y cercanía.

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Mara Lezama destacó que Houston y Dallas representan actualmente dos de los principales mercados emisores de turistas estadounidenses hacia Quintana Roo, por lo que calificó como estratégica esta visita para mantener y ampliar la presencia del estado en Texas.

🇺🇸🇲🇽 En #Houston nos reunimos con nuestra querida cónsul @nenaorantes para fortalecer la promoción del #CaribeMexicano, consolidar nuevas alianzas e incentivar la inversión del mercado estadounidense en el Distrito Financiero de #Cancún, además de impulsar estrategias que… pic.twitter.com/tYnj4dyFrn — Mara Lezama (@MaraLezama) May 22, 2026

Asimismo, la Gobernadora subrayó que Quintana Roo aprovechará que Cancún será el principal hub de entrada al Mundial, gracias a su conectividad aérea con las distintas sedes mundialistas.

En este contexto, destacó que Houston, como una de las ciudades sede de la Copa Mundial 2026, representa una plataforma estratégica para fortalecer alianzas y promover acciones conjuntas que permitan que más visitantes descubran los destinos del Caribe Mexicano.

Destacó que, al ser Houston una de las ciudades sede de la justa internacional, se impulsarán estrategias de promoción para que visitantes que lleguen a Texas también conozcan los destinos del Caribe Mexicano.

De acuerdo con datos del sector turístico, en 2025 el CaribeMexicano recibió 1.1 millones de visitantes provenientes de Texas, cifra que representó el 15.4 por ciento del mercado estadounidense que arribó a la entidad.

Dallas y Houston se consolidaron como las principales ciudades emisoras de turistas hacia Quintana Roo, mientras que Austin y San Antonio también mostraron un crecimiento importante en el flujo de viajeros hacia los destinos del Caribe Mexicano.

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JVR