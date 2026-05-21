Marina del Pilar inaugura Terminal de Autobuses del Valle de Guadalupe.

Como parte de las acciones para continuar fortaleciendo al Valle de Guadalupe como uno de los destinos turísticos más importantes del país, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la inauguración de la Terminal de Autobuses del Valle de Guadalupe , además de presentar nuevas acciones en materia de movilidad, seguridad y promoción turística.

“El Valle de Guadalupe no solamente es turismo, es cultura, es gastronomía, es naturaleza, es hospitalidad y es esfuerzo de miles de bajacalifornianas y bajacalifornianos. Hoy damos herramientas para seguir creciendo con grandeza, con sustentabilidad, conservando su esencia y abriéndose al mundo”, expresó la mandataria estatal.

Subrayó que la inauguración de dicho proyecto marcará un antes y un después en la conectividad y el desarrollo turístico de la región vitivinícola, al tratarse de un espacio moderno, seguro y funcional que permitirá que miles de visitantes lleguen de manera cómoda, digna y directa al Valle de Guadalupe.

La nueva terminal de autobuses, desarrollada mediante inversión privada, permitirá conectar a la población desde distintos puntos del estado hacia este destino turístico, con un horario de operación de lunes a domingo, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, incluyendo una ruta de San Luis Río Colorado, Sonora, con destino a Ensenada

Destacó que esta infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad tanto para residentes como visitantes, fortaleciendo la seguridad, la comodidad en los traslados y el crecimiento ordenado del corredor turístico más importante de Baja California.

Además de la inauguración, también fueron presentadas 10 unidades de transporte turístico en el Valle de Guadalupe, las cuales brindarán servicio como taxi de sitio; es decir, las personas podrán utilizarlas para acudir a cualquier destino que tengan en mente durante su recorrido.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha del programa piloto Tranvía Turístico, mismo que operará de manera gratuita en el primer mes, en lo que se consolida el sistema turístico del Valle de Guadalupe, y que iniciará su recorrido desde la terminal para recorrer puntos como Sol de Media Noche, Cava Valentina, El Cielo, Elena Restaurante, Corteza del Valle, Casa Frida, La Justina y el Museo de la Vid y el Vino, entre otros.

¡EL VALLE DE GUADALUPE YA CUENTA CON UNA TERMINAL DE AUTOBUSES! 🚍



Con esta terminal, turistas y visitantes tendrán una mejor conexión a más de 140 vinícolas, hoteles y restaurantes del Valle de Guadalupe, además de rutas a Tijuana, Mexicali, Ensenada.



Más conectividad para que… pic.twitter.com/Rf7qYiXgmK — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 21, 2026

La titular del Ejecutivo señaló que además de fortalecer la movilidad, también se continúa reforzando la seguridad en el Valle de Guadalupe mediante una nueva base de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la cual permitirá mejorar la coordinación operativa, fortalecer la capacidad preventiva y brindar una respuesta más inmediata.

Cuidemos al Ciclista

Por otro lado, la mandataria estatal, en conjunto con autoridades del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), presentó la campaña estatal “Cuidemos al Ciclista”, la cual busca concientizar a automovilistas, transportistas de carga y a la población en general sobre la importancia de convivir en armonía y proteger a los ciclistas que circulan en las carreteras.

Además, la Gobernadora reconoció el reciente otorgamiento de estrellas Michelin a Chefs de restaurantes del Valle de Guadalupe, resaltando que estos reconocimientos consolidan a la región como un referente turístico, gastronómico y vitivinícola a nivel internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR