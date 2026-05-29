Inauguración del Mundial dejará 3 mil mdd a México y será vista por 6 mil millones de personas: Arriola

Arriola proyecta beneficios millonarios para México por la Copa del Mundo 2026

El presidente de la FMF compareció ante el Senado para presentar el balance económico y deportivo del torneo que arranca el 11 de junio.

La inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio será presenciada por 6 mil millones de personas, más de la mitad de la población mundial, y dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares para México, afirmó Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en el Senado de la República.

“El partido más visto del mundial es la inauguración, ni la final”, aseguró el directivo. “Van a ser el ombligo del mundo en unos pocos días.”

Al participar en la conferencia magistral Camino al Mundial 2026: Impacto económico y oportunidades para México, organizado por la Comisión de Economía del Senado, Arriola destacó que las obras de infraestructura vinculadas al torneo se realizaron sin generar pasivo público.

Jalisco recibió mil 400 millones de dólares; la Ciudad de México, 3 mil 200 millones, y Nuevo León, 3 mil 800 millones.

Arriola proyecta beneficios millonarios para México por la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

Además del impacto directo, proyectó un incremento del 44 por ciento en el flujo de visitantes durante el verano y un crecimiento del PIB de entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales para este año y el siguiente.

“Tuvimos un proceso de inversión pública absolutamente transparente y sin deuda”, subrayó.

El directivo aseguró que la selección nacional registra audiencias seis veces mayores por partido que la propia selección estadounidense en territorio norteamericano, y asistencias tres veces superiores. “Tenemos 60 millones de aficionados allá”, señaló.

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MSL