¿Dónde ver el Mundial 2026 en México? Guía de bares y restaurantes para vivir la Copa del Mundo

México se prepara para ser una de las tres sedes del Mundial 2026, la máxima fiesta del fútbol que este año se convierte en la más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones nacionales y alrededor de 104 partidos totales que se llevarán a cabo durante el torneo.

El Mundial es la excusa perfecta para que millones de personas viajen a los países en los que se lleva a cabo; en México, se estima que el evento de balompié generará una derrama económica de entre 2 mil 250 y 3 mil 600 millones de dólares. Por ello, los negocios de hospitality como hoteles y restaurantes ya se alistan para el arranque.

Restaurantes para ver el Mundial 2026 ı Foto: Mariana Garibay

La gran inauguración de la Copa del Mundo se llevará a cabo este 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y en esta fiesta futbolera, los aficionados que no puedan estar en los partidos dentro de los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara, prometen abarrotar los restaurantes y bares donde puedan reunirse, disfrutar de una buena comida y mirar el desempeño de las selecciones.

Por este motivo, ya comienzan las reservaciones en los mejores lugares para ver la Copa del Mundo acompañados por otros fans del deporte; de acuerdo con un estudio realizado por OpenTable, el 87% de los aficionados mexicanos consideran importante saber en qué restaurante o bar verán los partidos.

¿Cómo elegir el mejor restaurante o bar para ver el Mundial?

Son varios los elementos que se toman en cuenta para seleccionar el sitio ideal para dar rienda suelta a la pasión futbolera. El requerimiento del 83% de los mexicanos que planean ver el torneo veraniego fuera de casa, es que el lugar tenga pantallas grandes y buena visibilidad. Después, se interesan en un 46% por una buena calidad de sistemas de audio y en un 39% por que haya un ambiente animado.

Se sabe además que varios sitios ya preparan experiencias temáticas para abrazar de lleno la fiebre por el fútbol, con variaciones en el menú, promociones especiales y platillos temáticos.

“Después de haber vivido el fútbol dentro de la cancha y ahora junto a los aficionados, sé que algunos de los momentos más memorables suceden mucho más allá del estadio. En México, los restaurantes y bares se convierten en puntos de encuentro donde las personas celebran cada jugada, cada atajada y cada gol juntos”, comentó Oswaldo Sánchez, ex portero de la Selección Mexicana y comentarista deportivo.

Ahora, te compartimos una guía de bares y restaurantes en Guadalajara, CDMX y Monterrey que ofrecerán una experiencia ideal para disfrutar del Mundial 2026:

Ciudad de México

Altanera

Cantina Del Bosque

Cantina La No. 20 - Antara

Casa Prime Masaryk

Camarón Buchón - Coyoacán

El Peladito - Tepeyac

Gin Gin - Polanco

La Imperial - Carso

La Mansión - Satélite

La Número Uno de Cuauhtémoc

Palmares

Sonora Grill - Coapa

Monterrey / San Pedro Garza García

AMALIA

Bestia Brasa Argentina

Botanero Moritas - San Pedro

Brutal Kitchen/Bar

La Torrada

Los Hidalgos - Lázaro Cárdenas

MATTHEW

Meza

Nativo - Arboleda

Reserva 85

Reys - Bar

Taberna Atope - Barrio Antiguo

Guadalajara

Asador La Vaca Argentina - Galerías Santa Anita

Campomar Punto Sur

El Italiano

La Madalena - Guadalajara

La Moresca Lopez Cotilla

La Quebrada

La Tequila – Avenida México

Loco Marino

Los Arcos - Guadalajara - Lázaro Cárdenas

L’Osteria de Il Duomo - Guadalajara

Talento Providencia

Vulcanos Chicago Style Pizza - Americana

A pocos meses del arranque del Mundial 2026, la fiebre futbolera ya comienza a sentirse en México y son muchos los aficionados que ya se preparan para vivir cada gol desde restaurantes y bares que prometen convertirse en auténticos puntos de encuentro durante el torneo.