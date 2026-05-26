Gastritis silenciosa: rutinas que dañan el estómago

EN LA IMAGEN, un hombre con dolor en al boca del estómago

En apariencia son costumbres inofensivas: tomar café al despertar, saltarse comidas por falta de tiempo, dormir poco o automedicarse para aliviar dolores cotidianos. Estos hábitos muchas veces pueden empeorar problemas de salud como la gastritis sin darse cuenta. Especialistas recomiendan prestar atención a señales que suelen minimizarse, como acidez frecuente, sensación de llenura, náuseas o molestias persistentes después de comer.

En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, que se conmemora el 29 de mayo, impulsado por la Organización Mundial de Gastroenterología, se busca concientizar a las personas sobre la prevención, prevalencia, el diagnóstico, manejo y el tratamiento de enfermedades o trastornos gastrointestinales que afectan la calidad de vida.

El Tip: Aunque se cree que los jugos ayudan, no es así, porque se elimina su fibra y tienen mucha azúcar.

TRATA de reducir consumo de cerveza. ı Foto: Magnific y Pexels

La gastritis, tan común, es una inflamación de la mucosa gástrica que puede estar relacionada con diversos factores, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK).

Algunas de las causas relacionadas son la bacteria Helicobacter pylori, el consumo frecuente de alcohol o medicamentos irritantes, así como malos hábitos alimenticios y altos niveles de estrés. De acuerdo con la red estadounidense especializada en atención médica Mayo Clinic, aunque algunos alimentos o bebidas no necesariamente causan gastritis, sí pueden empeorar los síntomas en personas que ya presentan irritación estomacal.

El Dato: LA SECRETARÍA de Salud de México señala que hasta 80 por ciento de las enfermedades gastrointestinales en regiones vulnerables es causado por parásitos.

COME PLATILLOS con todos los nutrientes. ı Foto: Magnific y Pexels

Especialistas advierten que varios hábitos cotidianos pueden irritar el revestimiento del estómago y empeorar cuadros de gastritis. Por ejemplo, tomar café con el estómago vacío aumenta la irritación en personas sensibles o con gastritis previa. Aunque es una bebida que no provoca gastritis por sí misma, sí puede estimular la producción de ácido gástrico y empeorar síntomas como ardor, acidez o reflujo.

Otro hábito frecuente son los ayunos prolongados o saltarse comidas. Los expertos señalan que pasar muchas horas sin comer puede favorecer molestias digestivas debido a que el ácido gástrico continúa produciéndose aun cuando el estómago está vacío.

El estrés constante también afecta directamente al sistema digestivo. La Mayo Clinic señala que si es intenso ayuda a contribuir a cuadros de gastritis aguda, por eso se recomienda buscar actividades como yoga.

DUERME entre siete y ocho horas. ı Foto: Magnific y Pexels

Aunque no todas las gastritis son provocadas por ansiedad, médicos explican que el estrés puede aumentar la sensibilidad del estómago, alterar la digestión y empeorar síntomas ya existentes.

Los desvelos también influyen. Dormir poco altera procesos hormonales relacionados con la inflamación y puede favorecer reflujo, acidez y malestar digestivo, especialmente en personas con antecedentes médicos.

Uno de los hábitos más relacionados con la gastritis es el uso frecuente de antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno. Estas medicinas dañan la capa protectora del estómago cuando se consumen de manera continua o sin supervisión médica.

De acuerdo con el NIDDK, la exposición prolongada a sustancias irritantes como alcohol y antiinflamatorios deriva en daño crónico de la mucosa gástrica.

Especialistas recomiendan prestar atención también a síntomas como náuseas, ardor frecuente o molestias después de comer.

Detectar estos signos a tiempo y modificar hábitos cotidianos es clave para evitar complicaciones mayores y mejorar la salud digestiva. Es importante tener una alimentación sana, hacer ejercicio y dormir bien.

Gastritis silenciosa: rutinas que dañan el estómago ı Foto: Magnific y Pexels

TIPS ÚTILES

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