Bacalar, un destino que se consolida en el Caribe mexicano

En los últimos años, Bacalar, en Quintana Roo, es el destino del Caribe mexicano que ha tenido el mayor crecimiento. Tan sólo en 2025 recibió a 251 mil turistas y tuvo una derrama económica de 100 millones de pesos.

Al conjugar la sostenibilidad, que incluye el cuidado ambiental, las tradiciones, el deporte y la cultura, se ha convertido en un sitio que prefieren los vacacionistas, que este 2026 no solamente podrán disfrutar de sus paradisiacos atractivos, como su Laguna de Siete Colores, sino participar en la Maratón de Aguas Abiertas o gozar de la Tradicional Feria de San Joaquín.

El Tip: HAZ un paseo en barco por el Canal Pirata y los cenotes Cocalitos y Negro. Además, explora la Laguna de Bacalar.

“Si consideramos los 12 destinos del Caribe mexicano actualmente, Bacalar es el que ha tenido el crecimiento más grande. Obviamente, no lo podemos comparar con la Riviera Maya o Cancún, pero ha ido creciendo muchísimo. La conectividad se va fortaleciendo y eso le va a ayudar para seguir incrementando en términos de ocupación”, destacó en entrevista con La Razón Pablo Casas Gómez, subsecretario de Comunicación y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, quien presentó ayer la programación del destino en los próximos meses.

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Otro lugar imperdible es la zona arqueológica de Ichkabal, cuyas pirámides monumentales emergen entre la selva virgen. ı Foto: Cuartoscuro

Actualmente, Bacalar cuenta con mil 504 habitaciones y 519 rentas vacacionales, es decir, hospedaje por Airbnb. Existen varias rutas para llegar: el Aeropuerto de Chetumal y el de Tulum. Además del Tren Maya.

“El principal mercado para Bacalar, sin duda, es el europeo y el sudamericano. Y el de alto poder decisivo es Estados Unidos. Hay muchos clientes de Boston. La gran mayoría de los hoteles son plan europeo; ellos gustan de ir, llegar a un buen hotel, salirse a conocer la zona, comer fuera, desayunar fuera”, dijo. Además, comentó que de los turistas nacionales, los de mayor afluencia son los de Guadalajara y Monterrey.

32.9 por ciento de los turistas tiene entre 30 y 39 años

El próximo evento más importante en este sitio es la Maratón de Aguas Abiertas Bacalar, en el que los competidores no solamente retarán sus capacidades físicas, sino que disfrutarán de la belleza natural de la Laguna de los Siete Colores. Tendrá lugar en el Balneario Municipal Aserradero del 19 al 21 de junio y espera convocar a más de mil 800 concursantes nacionales e internacionales. Hay distintas categorías de 250 metros, 2.5 kilómetros, 5 km, 7.5 y 10.

Después, una de las celebraciones culturales y religiosas que se realizará será la Tradicional Feria de San Joaquín, del 13 al 16 de agosto. Una oportunidad para conocer la idiosincrasia de Bacalar.

Antes, el 14 de julio será la Noche Alborada, una de las expresiones de fe y tradición que conjuga música, canto y devoción, la cual da inicio a las fiestas patronales que culminarán el 26 de julio con la peregrinación y paseo del santo patrono en la Laguna de Bacalar.

Los asistentes pueden aprovechar para recorrer la Laguna Bacalar, ideal para bucear, nadar o practicar esnórquel, además de recorrer el Cenote Azul, el Fuerte de San Felipe, el Templo de San Joaquín y la Plaza Principal.

IMPULSO A LA DANZA. Bacalar también es el destino que promueve las artes escénicas con el séptimo Festival Premio Internacional de Coreografía 3D/60°, que del 31 de agosto al 9 de septiembre reunirá a creadores de Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, entre otros, además de contar con invitados internacionales de España, Cuba y El Salvador. La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Erick Rodríguez, será la invitada especial y la encargada de abrir el programa con una coreografía de pequeño formato.

“Esperamos a más de 150 artistas. Hay mucha multiculturalidad. Dentro de la danza contemporánea entra absolutamente cualquier mezcla y situación que se te atraviese por la mente y por el cuerpo; esto hace que haya una diversidad de propuestas”, compartió a este diario Patricia Rivera Maldonado, directora del proyecto.

De manera paralela al concurso, habrá talleristas nacionales e internacionales, actividades recreativas para conocer Bacalar y una extensión a los municipios Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, donde la compañía ganadora realizará una gira artística con todo pagado y honorarios.

“La compañía que triunfe se gana una gira por esos municipios para exposición, proyección, para que bailen con los gastos pagados”, explicó.

Quintana Roo mundialista

EL ESTADO de Quintana Roo no sólo es el lugar que la Selección de Uruguay eligió como destino para de ahí trasladarse a los partidos del Mundial; también es atractivo para los vacacionistas que planean viajar a Guadalajara y Monterrey, que serán sedes de la justa deportiva.

“No tenemos ningún partido de mundial, no tenemos un estadio mundialista ni mucho menos, pero sí vamos a tener a la Selección de Uruguay, dos veces campeona; se va a quedar toda su concentración en Quintana Roo y de ahí va a volar a sus partidos porque reconocen la estupenda infraestructura que tiene el estado”, dijo a La Razón Pablo Casas Gómez, subsecretario de Comunicación y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo local.

Dijo que, sin ser una sede de la Copa del Mundo, la entidad “está propiciando que mucha gente que viene de Europa, Centroamérica, Sudamérica y otros puntos viaje allá. La familia se queda en Cancún, en Playa del Carmen. Posteriormente, dos de la familia o uno se va a los partidos. Tenemos cinco vuelos a Guadalajara, siete a Monterrey y ocho a NY”.