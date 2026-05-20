Guía Michelin 2026: Conoce los 7 restaurantes que recibieron la Estrella en México

La escena culinaria de México brilla con las estrellas y recomendaciones que recibieron los restaurantes del país en la prestigiosa Guía Michelin 2026, referente mundial en el campo de la gastronomía.

Los inspectores de la Guía MICHELIN continuaron explorando las escenas culinarias de la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, en busca de restaurantes con propuestas sobresalientes. Además, este año los inspectores exploraron tres nuevos estados en México: Jalisco, Puebla y Yucatán.

Durante una ceremonia que se llevó a cabo en el estado de Jalisco, la selección 2026 incluye 225 restaurantes, entre ellos siete nuevos establecimientos con Una Estrella, 16 nuevos Bib Gourmand y 31 nuevos restaurantes recomendados por la alta calidad de su cocina.

Conoce a los restaurante que obtuvieron estrella Michelin en México ı Foto: Especial

“México continúa revelando historias culinarias extraordinarias, moldeadas por tradiciones profundamente arraigadas, ingredientes locales excepcionales y una nueva generación de chefs que están redefiniendo la identidad gastronómica del país con creatividad y visión”, dijo Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, quien llamó a celebrar la gastronomía mexicana en el evento.

Asimismo, Poullennec señaló que los inspectores recorrieron diversas regiones del país para descubrir restaurantes emocionantes con audaces expresiones del patrimonio culinario.

¿Cuáles son los 7 restaurantes que recibieron la estrella Michelin 2026?

Los restaurantes mexicanos que recibieron la distinguida Estrella Michelin son:

Gaba: ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México y que a decir de los inspectores tuvo una evolución impresionante. Durante el día funciona como una cafetería con platillos sencillos, pero por la noche la cocina realmente permite lucir la propuesta inventiva del chef Víctor Toriz.

Sus platillos para compartir combinan inspiración estacional con sabores tradicionales, representando un estilo emocionante y accesible, completamente alineado con la actualidad gastronómica.

La Once Mil: Se trata de una taquería localizada en Lomas de Chapultepec, CDMX. Los comensales encuentran una impresionante variedad de salsas hechas en casa, que van desde opciones suaves hasta otras incendiarias, como la martajada con chiles árbol y morita.

Las carnes de primera calidad son protagonistas, como la jugosa y sabrosa arrachera Prime, que según los inspectores es difícil de superar incluso en los mejores steakhouses. Igualmente, impresionantes son las tortillas hechas a mano, preparadas al momento con notable eficiencia y en distintas variedades. En conjunto, basta un solo bocado para convencerse.

Huniik: Se encuentra en Yucatán y es liderado por el chef Roberto Solís. Ofrece un menú degustación con ingredientes locales con una cocina muy creativa. La experiencia es inmersiva y está acompañada por una hospitalidad cálida y cercana.

En cada platillo se nota la tradición por ejemplo están el aguachile de camarón ligeramente curado y la panceta crujiente con ta’uch (zapote negro), así como jugosas chuletas de cordero cocinadas lentamente al estilo pib, o una refrescante reinterpretación del xe’ec, la tradicional ensalada cítrica festiva realzada con un toque de habanero.

Barra de Huniik: Es el hermano Huniik, también encabezado por el chef Roberto Solís. Diseñado para emular una experiencia omakase, el pequeño espacio ofrece una visión fresca y contemporánea de Yucatán.

Presentado como un menú degustación que puede ser guiado por el cliente o elegido por el chef, los platillos giran alrededor del maíz. Una delicada tortilla de maíz amarillo cobra fuerza gracias a una hoja santa asada rellena de hierbas y chicharrón desmoronado, mientras que el pato con jitomate heirloom ofrece una versión intensa e inesperada de la cochinita pibil.

Un tamal coronado con venado braseado y cebollas salteadas en espuma de pipián resulta profundamente reconfortante. Finalmente, una marquesita rellena de espuma de queso de cabra, acompañada de helado de perejil sobre salsa de caramelo y plátanos en cubos, reinventa con elegancia un clásico de la comida callejera.

Ixi’im: También está en Yucatán y en este restaurante el chef ejecutivo Luis Ronzón aporta una perspectiva global a los sabores y técnicas tradicionales mayas, especialmente “al pib”, un antiguo método de cocción en horno subterráneo que aporta un delicado aroma ahumado a preparaciones como la mejilla de cerdo crujiente y el camote terroso glaseado con cítricos y chile.

Los ingredientes son de origen local, incluidos muchos provenientes del propio ka’anche o jardín maya del resort. El servicio, encantador y hospitalario, se percibe desde el primer momento en la propiedad, y cualquier tensión restante puede desaparecer gracias a su vasta colección de tequila, con más de 3,400 botellas.

Alcalde: en Jalisco, es el emblemático restaurante liderado por el chef tapatío Francisco “Paco” Ruano. Ubicado en la colonia Vallarta Norte, el espacio de varios niveles cuenta con un estrecho comedor en planta baja y un comedor superior con cocina abierta.

El menú degustación es amplio y comparte una visión contemporánea, destacando productos de Jalisco y de México. La propuesta de mariscos puede incluir una ostión local servido con savia de palma de coco, una vieira en salsa de ceniza picante o una tostada de abulón. Quienes prefieran una experiencia más breve pueden optar por el menú a la carta. La cocina es refinada y centrada en vegetales, servida en un espacio minimalista e iluminado naturalmente dentro de un hotel boutique.

Xokol: También localizado en Jalisco de los chefs y propietarios Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz. Todos los comensales se sientan en una mesa comunal para poco más de 40 personas, mientras un ligero aroma ahumado proveniente del horno de leña, la plancha y el comal envuelve el espacio. Disfrute un coctel de la casa: el kanpachi curado en kombucha, teñido con betabel rojo y espirulina azul, ofrece una presentación visualmente impactante, y el maíz es uno de los grandes protagonistas.

El empalme de lechón destaca especialmente, con cerdo tierno, cebollas dulces y mole verde, mientras que el flan de pulque o las fresas con crema son el cierre ideal.