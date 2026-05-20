Estos son los restaurantes mexicanos recomendados por la Guía Michelin 2026

Lista completa de los recomendados por la Guía Michelin 2026

La selección de restaurantes 2026 de la Guía Michelin México se presentó el 20 de mayo en un evento que se realizó en Jalisco.

Durante la presentación se revelaron los nombres de los restaurantes mexicanos que fueron reconocidos con la prestigiosa Estrella Michelin.

Así como los 16 negocios que fueron distinguidos con Bib Gourmand, que se otorga a los restaurantes que ofrecen cocina de alta calidad a precios razonables y los 31 nuevos restaurantes recomendados por la alta calidad de su cocina, elevando a 133 el número total de restaurantes recomendados por la Guía Michelin en México.

Lista de los nuevos restaurantes recomendados por Michelin

Estos establecimientos representan el corazón y el alma del panorama culinario de México. Cumplen con los altos estándares de la Guía Michelin y revelan la riqueza y diversidad de la cultura gastronómica del país.