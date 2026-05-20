Estos son los restaurantes mexicanos recomendados por la Guía Michelin 2026

La selección de restaurantes 2026 de la Guía Michelin México se presentó el 20 de mayo en un evento que se realizó en Jalisco.
Durante la presentación se revelaron los nombres de los restaurantes mexicanos que fueron reconocidos con la prestigiosa Estrella Michelin.
Así como los 16 negocios que fueron distinguidos con Bib Gourmand, que se otorga a los restaurantes que ofrecen cocina de alta calidad a precios razonables y los 31 nuevos restaurantes recomendados por la alta calidad de su cocina, elevando a 133 el número total de restaurantes recomendados por la Guía Michelin en México.
Guía Michelin 2026: Conoce los 7 restaurantes que recibieron la Estrella en México
Lista de los nuevos restaurantes recomendados por Michelin
Estos establecimientos representan el corazón y el alma del panorama culinario de México. Cumplen con los altos estándares de la Guía Michelin y revelan la riqueza y diversidad de la cultura gastronómica del país.
- Amapola en Ensenada
- Comal Restaurante en Ensenada
- Fireside en Ensenada
- Nemi en La Paz
- Casa el Hidalgo en Monterrey
- Aguamarga en Oaxaca de Juárez
- Glou Glou en Puerto Escondido
- Vianda en Guadalupe Etla
- Allium en Guadalajara
- Birriería “David” en Guadalajara
- Birriería Las 9 Esquinas en Guadalajara
- Coyul en La Huerta
- La Docena en Guadalajara
- Pancho’s Takos en Puerto Vallarta
- Teté Cocina de Barrio en Guadalajara
- Tikuun Comedor Local en Guadalajara
- Augurio en Puebla
- Casa Bacuuza en Puebla
- Mural de los Poblanos en Puebla
- Restaurante La Noria en Puebla
- Salón Mezcalli en Puebla
- Valiente Kitchen Bar en Cholula de Rivadavia
- Lu|Me en Yucatán
- Micaela Mar y Leña en Mérida
- Mimado en Mérida
- Néctar en Mérida
- Nol en Mérida
- Ramíro Cocina en Mérida