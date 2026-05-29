Avanza coordinación de proyectos estratégicos para Guerrero con SICT, afirma Evelyn Salgado.

De gira de trabajo en la Ciudad de México para impulsar gestiones de beneficio para la conectividad de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina, con quien dio seguimiento a las acciones prioritarias para seguir impulsando el desarrollo del estado.

“Avanzamos en la coordinación de proyectos estratégicos para Guerrero. Con el titular de la SICT del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina, revisamos acciones prioritarias para seguir impulsando el desarrollo de nuestro estado”, indicó la mandataria estatal en la red social X.

La mandataria estatal, puntualizó que la mejora en infraestructura y movilidad urbana de las regiones del estado es parte fundamental en la agenda de gobierno, por lo que continuará fortaleciendo cada acción que contribuya a generar más oportunidades para las familias guerrerenses.

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“La mejora en infraestructura y movilidad urbana de nuestras regiones continúa siendo parte fundamental en nuestra agenda. Seguimos fortaleciendo cada acción que contribuya a generar más oportunidades para las familias guerrerenses”, concluyó en su mensaje.

Avanzamos en la coordinación de proyectos estratégicos para Guerrero. Con el titular de la @SICTmx del @GobiernoMX, Jesús Antonio Esteva Medina, revisamos acciones prioritarias para seguir impulsando el desarrollo de nuestro estado. 🤝



La mejora en infraestructura y movilidad… pic.twitter.com/CbqdHhgcAJ — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 29, 2026

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JVR