Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez entregan Beca “Rita Cetina” en Lerma, Edomex.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la entrega de Tarjetas de la Beca “Rita Cetina” a alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en Lerma.

“Quiero decirles que, a nivel estatal, entre el mes de mayo y junio se van a entregar 619 mil 95 becas a alumnos. Y dentro de eso, a lo que es el municipio de Lerma, van a ser a mil 498. Y aquí, de esta escuela, hoy se van a entregar a 271 alumnos”, informó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que su administración busca asegurar, a través de esta beca, el derecho a la educación, en igualdad de circunstancias, con apoyos directos a familias con hijas e hijos que cursan sus estudios en escuelas públicas.

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Además, reconoció el trabajo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez como la primera mujer Gobernadora del Estado más importante del país, al ser el más poblado y el que cuenta con mayor riqueza.

¡Bienvenida al #EdoMex, Presidenta @Claudiashein!

Este viernes tenemos el privilegio de recibir en el Estado de México a nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en #Lerma inició su gira de trabajo, haciendo entrega de tarjetas de la Beca… pic.twitter.com/cewI6gNTTk — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 29, 2026

Beca “Rita Cetina” apoya con 2 mil 500 pesos anuales

La Beca “Rita Cetina” apoya con 2 mil 500 pesos anuales a cada estudiante para la compra de útiles escolares y uniformes.

Ante mamás, papás, personal docente, así como alumnas y alumnos beneficiados, la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, agradeció a la Presidenta Sheinbaum este beneficio que fortalecerá la educación y el desarrollo de los estudiantes mexiquenses.

“Nuestra querida Presidenta que día con día nos demuestra ese gran compromiso, ese gran cariño que tiene por todos nuestros mexiquenses y mexicanos“, apuntó la Mandataria mexiquense.

Con estas iniciativas, los gobiernos federal y estatal refrendan una vez más su voluntad de colaborar para asegurar igualdad en las oportunidades para la comunidad estudiantil, al colocar a la educación como un pilar esencial del bienestar social y desarrollo colectivo.

En el evento estuvieron presentes Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, y Julio César LeónTrujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno federal.

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JVR