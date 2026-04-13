Beca Rita Cetina para primaria 2026: Documentos que necesitas para recoger tu tarjeta

Las y los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para primaria recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre mayo y julio del 2026, y para esto deben presentar algunos documentos.

Este 2026 se amplió la cobertura de la Beca Rita Cetina, por lo que ahora no sólo brinda apoyo económico a estudiantes de secundaria, sino que también dará un depósito a estudiantes de primarias públicas.

El apoyo económico consta de un pago anual de 2 mil 500 pesos que se realiza en el comienzo del ciclo escolar, con la finalidad de que las madres, padres y tutores de familia puedan utilizarlo para adquirir uniformes y útiles escolares.

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Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

Requisitos para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria se comenzará a realizar a partir del lunes 18 de mayo del 2026.

La entrega se continuará realizando durante mayo y junio, y se concluirá hasta el viernes 31 de julio del 2026; y para recibirla se deberán presentar algunos documentos de la madre, padre o tutor y de la o el beneficiario.

Para poder recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, las personas que realizaron todo el proceso del registro de las y los alumnos deberán presentar sus documentos cuando sean convocados.

Los documentos del estudiante de primaria que se deben presentar en copia para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar son el Acta de nacimiento y la CURP.

Mientras que los documentos que se deben presentar de la madre, padre o tutor son:

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses

Documentos para el registro de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

El primer pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se realizará en agosto, con la finalidad “de apoyar a las familias con los gastos relacionados con la educación de sus hijos e hijas”, de acuerdo con la información proporcionada por el portal de los Programas para el Bienestar.

Este 2026 el apoyo que se brindará antes del comienzo del próximo ciclo escolar está destinado para los 7.2 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas que fueron registrados antes del 20 de marzo.

Beca Rita Cetina para primaria 2026 ı Foto: Redes Sociales

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