Luisa María Alcalde descarta salida de Morena; dejaría dirigencia solo si lo pide Sheinbaum

Al responder a “rumores y calumnias”, Luisa María Alcalde Luján aseguró que únicamente dejaría la dirigencia nacional de Morena ante “un llamado” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La exsecretaria de Gobernación se refirió a distintos trascendidos en columnas de opinión, que atribuyó a “la derecha”, sobre su salida derivada de supuestas inconformidades de la mandataria con el desempeño del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Alcalde Luján acusó que algunas versiones han recurrido “al machismo”, al sugerir la presunta intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador en posibles cambios dentro de la dirigencia de Morena.

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“Nada de eso, en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido. Por mi parte, seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, sostuvo a través de un mensaje en video.

Respecto a los rumores y calumnias👇🏼 pic.twitter.com/grLoyaVSoK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2026

Luisa María Alcalde Luján preside el Comité Ejecutivo Nacional de Morena desde el 1 de octubre de 2024, cargo que ocupará hasta el 1 de octubre de 2027.

Fue electa el 22 de septiembre de 2024 durante el VII Congreso Nacional Extraordinario del partido, en el que se renovó la dirigencia tras la salida de Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública, y de Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres.

En el mismo proceso, Carolina Rangel Gracida fue elegida como secretaria General, mientras que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue designado secretario de Organización.

#ÚLTIMAHORA | Luisa María Alcalde (@LuisaAlcalde) es elegida dirigente nacional de Morena para el periodo 2024 a 2027https://t.co/lJU1tq1oVN pic.twitter.com/o5nB8k9FPj — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2024

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cehr