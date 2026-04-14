¿Quién es Juan Pablo Penilla Rodríguez, exabogado del Z-40 señalado de operar para el Cártel del Noreste?

El exabogado mexicano Juan Pablo Penilla Rodríguez volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera en una lista de sancionados por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel del Noreste.

Su nombre figura dentro de un paquete de sanciones anunciado por el Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a seis objetivos: tres personas —entre ellas Penilla—, así como dos casinos en Tamaulipas y una empresa, señalados como parte de una red que presuntamente facilitaba operaciones ilícitas como lavado de dinero y tráfico de drogas.

¿Quien es el exabogado de Z-40?

Juan Pablo Penilla Rodríguez es identificado por su relación profesional previa con Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, exlíder de Los Zetas. No obstante, el señalamiento central no se limita a su papel como defensor.

Según el Departamento del Tesoro, el exabogado habría desempeñado funciones que rebasan la defensa legal tradicional, al actuar presuntamente como intermediario entre Treviño Morales —incluso durante su reclusión— y la estructura activa del Cártel del Noreste.

Sergio Ramírez, abogado vinculado a Juan Pablo Penilla, se desvinculó del caso de Ismael "El Mayo" Zambada. ı Foto: RRSS

Estas acciones, de acuerdo con la acusación, habrían contribuido a mantener la operación del grupo criminal pese a la detención de su líder.

El caso de Penilla se enmarca en una investigación más amplia que también involucra a otros presuntos operadores del cártel.

Entre ellos se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado por tráfico de personas, y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien se le atribuye encabezar una supuesta red de desinformación bajo apariencia de activismo social.

Asimismo, las autoridades estadounidenses apuntaron a establecimientos como el Casino Centenario y el Casino Diamante, presuntamente utilizados para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Alcance de las sanciones

Las medidas impuestas incluyen:

Congelamiento de activos en territorio estadounidense

Prohibición de transacciones con ciudadanos y empresas de ese país

Posibles sanciones a terceros que mantengan vínculos financieros

Estas acciones forman parte de la estrategia de Washington para frenar las operaciones del Cártel del Noreste, organización derivada de Los Zetas y vinculada con delitos como narcotráfico, extorsión y tráfico de personas.

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MSL