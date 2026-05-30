Marchas y bloqueos en CDMX HOY 30 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Manifestación de colectivo de familiares de personas desaparecidas 'Hasta encontrarles'.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Integrantes de la CNTE bloqueando el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, el pasado 27 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 30 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 30 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y dos citas.

Marchas

Comunidad Nudista: En Miguel Hidalgo, Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco 5ª Secc.) con destino al Parque de la Amistad México – Azerbaiyán (Av. Paseo de la Reforma y Tolstoi, Col. Polanco 1ª Secc.), desde las 08:00

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino, desde las 10:00

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México: En Coyoacán, Coppel Tlalpan Azteca (Calz. de Tlalpan No. 3375, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 09:00

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 09:00

Familiares de Periodistas Asesinados y Desaparecidos en México: En Cuauhtémoc, Esquina de la Información (Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Tabacalera), desde las 09:00

Frente Memero Subversivo: En Miguel Hidalgo, Embajada de los Estados Unidos de América (Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación), desde las 11:00

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Benito Juárez, Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Ágora) (Isabel la Católica y Cádiz, Col. Álamos), desde las 12:00

Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 12:00

Movimiento “Arte de Protesta”: En Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro), desde las 14:00

Colectivo “La Comuna 4:20”: En Cuauhtémoc, Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico) desde las 14:00, y en el Monumento “Simón Bolívar” (Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero) desde las 16:20

Colectivo Estudiantil de Lucha Revolucionaria Aragón: En Miguel Hidalgo, Reloj de Cuenta Regresiva Mundial 2026 (Av. Paseo de la Reforma No. 111, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Secc.), desde las 16:00

Colectivo “Trashumante”: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 18:00

Colectiva “Aquelarre Feminista”: En Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro), desde las 18:00

Citas Agendadas

Vecinos de la Calle Los Reyes: En Iztapalapa, Calz. Ermita Iztapalapa y Los Reyes, Col. Santa Bárbara, desde las 11:00

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