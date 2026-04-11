¿Es verdad que murió Marco Antonio Solís ‘El Buki’? Esto es lo que se sabe

Todo sobre los rumores de muerte de Marco Antonio Solís

Un susto masivo se apoderó de miles de fanáticos cuando el nombre de Marco Antonio Solís “El Buki”, se volvió tendencia debido a rumores sobre su supuesta muerte. Sin embargo, no hay nada que temer, el compositor se encuentra en perfecto estado de salud.

Su nombre es la más reciente adición a la lista de celebridades víctimas de campañas de desinformación que utilizan herramientas avanzadas de edición para engañar al público.

El origen de la noticia

El rumor cobró fuerza principalmente en TikTok, mediante videos con un realismo inquietante diseñados para generar pánico. Estos materiales presentan características específicas:

El rumor sobre el fallecimiento del cantante se propagó mediante el uso de Inteligencia Artificial, tecnología que permitió clonar voces de locutores para generar narraciones con tono oficial que afirmaban una muerte “repentina”.

El cantante se encuentra bien de salud ı Foto: Redes sociales

Estas publicaciones se valieron de mensajes alarmistas y frases como “México está de luto” o “silencio sepulcral de las autoridades”, diseñadas específicamente para atraer clics.

Sin embargo, el contenido carece totalmente de sustento, ya que no cita fuentes oficiales, instituciones médicas ni comunicados de la familia, basándose exclusivamente en los rumores para lograr su viralización.

Aunque el artista no ha emitido un comunicado directo sobre esta fake news, su actividad en redes sociales ha sido la mejor respuesta.

El cantante mantiene su interacción habitual con sus seguidores, compartiendo mensajes reflexivos y actualizaciones de su carrera.

La comunidad digital ha logrado detectar inconsistencias en los videos, como una sincronización de labios defectuosa y la ausencia total de reportes en medios de comunicación serios.

Los peligros de las muertes falsas

Este incidente resalta una tendencia peligrosa, el uso de la IA para fabricar fallecimientos de figuras públicas con el fin de monetizar videos virales o ganar seguidores rápidamente.

Antes de compartir noticias de esta magnitud, es vital verificar las cuentas oficiales del artista o medios con prestigio.

Por ahora, hay “Buki” para más, y el supuesto luto nacional no es más que una noticia falsa.